Король Чарльз III повернувся на публіку і зіграв на морквині (відео)

76-річний король Чарльз III повернувся до офіційних публічних обов'язків після того, як тимчасові побічні ефекти від лікування раку змусили його скасувати низку заходів наприкінці минулого тижня, і зустрівся з колективом London Vegetable Orchestra у Віндзорському замку.

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Про це повідомляє The Standart.

Музичний гурт, назва якого перекладається як Лондонський овочевий оркестр, зіграв для монарха в залі Святого Георгія на моркві, гарбузі, ріпі та цукіні. Це єдиний у Великій Британії ансамбль, який використовує інструменти, зроблені вручну з місцевих овочів.

"Овочева" композиція прозвучала під час прийому, влаштованого Чарльзом, герцогом і герцогинею Глостерськими у Віндзорському замку на знак визнання тих, хто бере участь у громадській музиці по всьому Сполученому Королівству. На заході були присутні 350 гостей.

Після виступу до них підійшов король, щоб поспілкуватися, і навіть спробував пограти на блокфлейті з морквини дитячу пісеньку "Twinkle, Twinkle Little Star".

London Vegetable Orchestra грає на інструментах з овочів

За словами Ейпріл Койеджо з Королівського оперного театру, Його Величність мимохідь пожартував, що "він сподівається, що вони з'їдять моркву, бо він не хоче, щоб їжа пропадала".

Чарльз також зустрівся з гостями в залі Ватерлоо у Віндзорі, щоб послухати Королівський коледж музики, хор Sing for Freedom і британську саксофоністку Йолану Да Браун.

"Він був у прекрасному настрої, веселий, сміявся і жартував. Ця зухвала посмішка, коли ви тримаєте його за руку. Він такий щирий. Я говорив із ним про те, як я почав займатися діджеїнгом тільки наприкінці життя, і він сказав, що це чудово і як здорово, що мені це подобається", — розповів журналістам 66-річний діджей Алан Лівінгстон, який працює на All FM, громадській радіостанції в Манчестері.

Раніше чоловік був менеджером Королівської пошти, але два роки тому знайшов себе в музиці. Обговорюючи повернення короля до державних справ після несподіваної госпіталізації, він додав:

"Дивно, що він докладає зусиль. Яка неймовірна людина, щоб робити все це і заохочувати людей робити хорошу роботу в суспільстві".

Під час заходу хор Королівського оперного театру "Пісні для України" співав на балконі. Колектив складається з українських співаків, які постраждали від війни.

Король Чарльз III завжди був пристрасним любителем музики. Він провів свої університетські дні, граючи на віолончелі в шкільному оркестрі, і є покровителем кількох музичних організацій.

Раніше Фокус писав, що король Чарльз III вирішив витратити 3 млн на особняк, щоб у ньому не проводили весіль.