Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились трогательным фото в годовщину свадьбы

Принц и принцесса Уэльские поделились новой фотографией в честь 14-й годовщины свадьбы, которую они отметили на острове Малл в Шотландии накануне. Снимок пара опубликовала на своих официальных страницах в соцсетях.

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В кадре Кейт Миддлтон и принц Уильям с любовью обнимают друг друга, наслаждаясь тихим моментом на закате в Тобермори. Они повернуты спиной к камере.

"Чудесно вернуться на остров Малл. Спасибо всем за такой теплый прием", – говорится в подписи.

Сообщение включало эмодзи в виде сердца и было подписано "W & C".

Супруги посещали остров Малл, будучи студентами, 20 лет назад.

Члены королевской семьи так наслаждались своим пребыванием, что даже устроили "матч по водным бомбочкам" с соседями, посетили местный паб, делали покупки на фермерском рынке и организовали барбекю с местными жителями.

Кейт и Уильям останавливались на острове во Внутренних Гебридах в 2005 году после своих выпускных экзаменов в Университете Сент-Эндрюс, где они впервые встретились, и где завязался их роман, переросший в брак. Вместе с группой друзей они арендовали коттедж Victoria на улице Бредалбейн в Тобермори на четыре дня.

Супруги посещают Шотландские острова в рамках двухдневного визита. Они сняли отдельный коттедж с собственной кухней.

Будущие принц и принцесса Уэльские связали себя узами брака 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, и у них родилось трое детей: принц Джордж (11 лет), принцесса Шарлотта (9 лет) и принц Луи, которому недавно исполнилось семь лет.

Ранее Фокус писал, что принц и принцесса поехали в Шотландию в очень скромной одежде.