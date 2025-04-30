Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися зворушливим фото в річницю весілля

Принц і принцеса Уельські поділилися новою фотографією на честь 14-ї річниці весілля, яку вони відзначили на острові Малл у Шотландії напередодні. Знімок пара опублікувала на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

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У кадрі Кейт Міддлтон і принц Вільям з любов'ю обіймають одне одного, насолоджуючись тихим моментом на заході сонця в Тоберморі. Вони повернуті спиною до камери.

"Чудово повернутися на острів Малл. Спасибі всім за такий теплий прийом", — йдеться у підписі.

Повідомлення містило емодзі у вигляді серця і було підписано "W & C".

Подружжя відвідувало острів Малл ще студентами 20 років тому.

Члени королівської сім'ї так насолоджувалися своїм перебуванням, що навіть влаштували "матч із водних бомбочок" із сусідами, відвідали місцевий паб, робили покупки на фермерському ринку й організували барбекю з місцевими жителями.

Кейт і Вільям зупинялися на острові у Внутрішніх Гебридах 2005 року після своїх випускних іспитів в Університеті Сент-Ендрюс, де вони вперше зустрілися, і де зав'язався їхній роман, що переріс у шлюб. Разом із групою друзів вони орендували котедж Victoria на вулиці Бредалбейн у Тоберморі на чотири дні.

Пожружжя відвідує Шотландські острови в рамках дводенного візиту. Вони зняли окремий котедж із власною кухнею.

Майбутні принц і принцеса Уельські побралися 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, і в них народилося троє дітей: принц Джордж (11 років), принцеса Шарлотта (9 років) і принц Луї, якому нещодавно виповнилося сім років.

Раніше Фокус писав, що принц і принцеса поїхали до Шотландії в дуже скромному одязі.