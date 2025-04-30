Стиль аристократов: княгиня Монако показала, с чем удачно сочетать светлый костюм (фото)

47-летняя княгиня Монако Шарлен посетила церемонию вручения наград «День уважения», которая прошла в амфитеатре колледжа Карла III перед более чем 300 учениками четвертого класса.

Related video

Соответствующая информация появилась на ее странице в Instagram.

На мероприятии Шарлен выглядела эффектно в стильном дизайнерском ансамбле. На ней был брючный костюм цвета кофе с молоком от Giorgio Armani и черные балетки Gianvito Rossi с открытой пяткой.

Под пиджак княгиня надела черный топ, а заметно отросшие волосы собрала сзади, оставив вару локонов, которые обрамляли ее лицо.

На протяжении нескольких лет команда преподавателей физического воспитания и спорта (EPS) под руководством Национального департамента образования, молодежи и спорта сотрудничает с ассоциацией Solidarsport и Антидопинговым комитетом Монако, чтобы сделать этот день ярким и незабываемым.

Церемония 2025 года стала возможной благодаря спонсорской поддержке Уильяма Сервата, тренера нападающих сборной Франции по футболу XV, который приехал вручить Кубок шести наций, завоеванный в этом году. Его сопровождали Гаэтан Буассар (тренер по физподготовке) и Матье Брауге (менеджер французского XV), которые поговорили со студентами о закулисных аспектах их профессии.

Княгиня Шарлен, которую сопровождал ее брат Гарет Уиттсток, вручила призы лучшей женской и лучшей мужской командам, а затем получила футболку French XV с автографами всех игроков.

Это мероприятие полностью соответствует деятельности Фонда княгини Монако Шарлен, который продвигает ценности спорта как инструмента образования и инклюзивности, уделяя особое внимание регби. Она является президентом Федерации регби Монако.

Ранее Фокус писал, что Шарлен впервые рассказала о характере своих детей-двойняшек, а также делился информацией о том, как князь и княгиня Монако отметили годовщину свадьбы.