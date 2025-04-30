Стиль аристократів: княгиня Монако показала, з чим вдало поєднувати світлий костюм (фото)

47-річна княгиня Монако Шарлен відвідала церемонію вручення нагород "День поваги", яка відбулася в амфітеатрі коледжу Карла III перед більш ніж 300 учнями четвертого класу.

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Відповідна інформація з'явилася на її сторінці в Instagram.

На заході Шарлен мала ефектний вигляд у стильному дизайнерському ансамблі. На ній був брючний костюм кольору кави з молоком від Giorgio Armani і чорні балетки Gianvito Rossi з відкритою п'ятою.

Під піджак княгиня одягла чорний топ, а помітно відросле волосся зібрала ззаду, залишивши вару локонів, які обрамляли її обличчя.

Упродовж кількох років команда викладачів фізичного виховання і спорту (EPS) під керівництвом Національного департаменту освіти, молоді та спорту співпрацює з асоціацією Solidarsport і Антидопінговим комітетом Монако, щоб зробити цей день яскравим і незабутнім.

Церемонія 2025 року стала можливою завдяки спонсорській підтримці Вільяма Сервата, тренера нападників збірної Франції з футболу XV, який приїхав вручити Кубок шести націй, завойований цього року. Його супроводжували Гаетан Буассар (тренер з фізпідготовки) і Матьє Брауге (менеджер французького XV), які поговорили зі студентами про закулісні аспекти їхньої професії.

Княгиня Шарлен, яку супроводжував її брат Гарет Віттсток, вручила призи найкращій жіночій і найкращій чоловічій командам, а потім отримала футболку French XV з автографами всіх гравців.

Цей захід повністю відповідає діяльності Фонду княгині Монако Шарлен, який просуває цінності спорту як інструменту освіти та інклюзивності, приділяючи особливу увагу регбі. Вона є президенткою Федерації регбі Монако.

Раніше Фокус писав, що Шарлен вперше розповіла про характер своїх дітей-двійнят, а також ділився інформацією про те, як князь і княгиня Монако відзначили річницю весілля.