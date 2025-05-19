Мрачная реликвия: аноним купил прядь волос Марии-Антуанетты, отрезанную перед казнью

Прядь седых волос в латунном медальоне под стеклом продали за 7500 евро. Легенда гласит, что последняя королева Франции поседела за одну ночь перед казнью на гильотине в 1793 году.

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Об этом пишет Daily Mail.

Медальон был продан анонимному покупателю через аукционный дом Osenat в Версале.

Аукционист Жан-Пьер Осена рассказал: "В то время существовала традиция отдавать прядь волос, когда кто-то хотел сделать подарок. Это считалось доказательством любви или дружбы".

Кому предназначался медальон с мрачной реликвией – неизвестно. Но к нему прилагается записка, в которой сказано: "Волосы Марии-Антуанетты, королевы Франции, были переданы мне прокурором Коммуны [революционного правительства], отвечавшим за инспекцию тюрьмы Тампль в то время, когда там содержалась эта несчастная женщина". Прядь волос перехвачена черной нитью и спрятана под стеклом. Согласно легенде, супруга французского короля Людовика XVI, которой на момент казни было 37 лет, поседела за одну ночь. И прядь волос в медальоне, проданном на аукционе, это подтверждает.

Прядь волос королевы, казненной на гильотине, купил аноним Фото: Osenat

Еще одна реликвия, связанная с королевой – ее молитвенник, остался непроданным, так как никто не предложил запрошенную цену: 80 тысяч евро.

Напомним, Мария Антуанетта, дочь императора Священной Римской империи Франциска I, вышла замуж за Людовика XVI в 1774 году, когда ей было 14 лет, а королю — всего 15. У пары было четверо детей и до взрослого возраста дожила только Мария Тереза Шарлотта Французская, которая умерла бездетной.

Мария-Антуанетта была казнена в 37 лет Фото: Wikipedia

Мария-Антуанетта славилась своей любовью к драгоценностям, роскошным нарядам и пышным приемам. Именно она ввела в моду огромные прически, украшенные цветами, фигурками и даже моделями кораблей.

Ее коллекция драгоценностей была, безусловно, крупнейшей среди коллекций любой французской королевы и могла соперничать только с императрицей Жозефиной, женой Наполеона Бонапарта.

К концу 1776 года Мария-Антуанетта имела денежное содержание в размере 150 000 ливров, в то время как стоимость среднего дома во французском городе составляла 200 ливров.

В 1791 году, через два года после начала Французской революции, Мария-Антуанетта и ее муж были схвачены при попытке бежать из Парижа.

Через девять месяцев после казни мужа Мария-Антуанетта предстала перед судом и была признана виновной по преувеличенным обвинениям, включавшим государственную измену, распущенность и инцест с сыном. 16 октября 1793 года ее казнили на гильотине на нынешней площади Согласия в Париже.

Казнь Марии-Антуанетты 16 октября 1793 года. Неизвестный художник, 1793 год. Фото: wikipedia

Напомним, в 2024 году на аукционе Sotheby's в Швейцарии за $4,8 миллиона продали бриллиантовое ожерелье, которое надевалось на двух британских коронациях, а камни которого, вероятно, стали частью скандала с королевой Франции Марией-Антуанеттой.

Также ученым удалось выяснить, что королева писала своему предполагаемому любовнику Акселю фон Ферсену.