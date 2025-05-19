Похмура реліквія: анонім купив пасмо волосся Марії-Антуанетти, відрізане перед стратою

Пасмо сивого волосся в латунному медальйоні під склом продали за 7500 євро. Легенда свідчить, що остання королева Франції посивіла за одну ніч перед стратою на гільйотині 1793 року.

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Про це пише Daily Mail.

Медальйон продали анонімному покупцеві через аукціонний дім Osenat у Версалі.

Аукціоніст Жан-П'єр Осена розповів: "У той час існувала традиція віддавати пасмо волосся, коли хтось хотів зробити подарунок. Це вважалося доказом любові або дружби".

Кому призначався медальйон з похмурою реліквією — невідомо. Але до нього додається записка, в якій сказано: "Волосся Марії-Антуанетти, королеви Франції, було передано мені прокурором Комуни [революційного уряду], який відповідав за інспекцію в'язниці Тампль у той час, коли там утримувалася ця нещасна жінка". Пасмо волосся перехоплене чорною ниткою і заховане під склом. Згідно з легендою, дружина французького короля Людовика XVI, якій на момент страти було 37 років, посивіла за одну ніч. І пасмо волосся в медальйоні, проданому на аукціоні, це підтверджує.

Пасмо волосся королеви, страченої на гільйотині, купив анонім Фото: Osenat

Ще одна реліквія, пов'язана з королевою — її молитовник, залишився непроданим, тому що ніхто не запропонував запитану ціну: 80 тисяч євро.

Нагадаємо, Марія Антуанетта, дочка імператора Священної Римської імперії Франциска I, вийшла заміж за Людовика XVI 1774 року, коли їй було 14 років, а королю — лише 15. У пари було четверо дітей і до дорослого віку дожила тільки Марія Тереза Шарлотта Французька, яка померла бездітною.

Марію-Антуанетту було страчено в 37 років Фото: Wikipedia

Марія-Антуанетта славилася своєю любов'ю до коштовностей, розкішного вбрання та пишних прийомів. Саме вона ввела в моду величезні зачіски, прикрашені квітами, фігурками і навіть моделями кораблів.

Її колекція коштовностей була, безумовно, найбільшою серед колекцій будь-якої французької королеви і могла змагатися тільки з імператрицею Жозефіною, дружиною Наполеона Бонапарта.

До кінця 1776 року Марія-Антуанетта мала грошове утримання в розмірі 150 000 ліврів, тоді як вартість середнього будинку у французькому місті становила 200 ліврів.

1791 року, через два роки після початку Французької революції, Марію-Антуанетту та її чоловіка схопили під час спроби втекти з Парижа.

Через дев'ять місяців після страти чоловіка Марія-Антуанетта постала перед судом і її визнали винною за перебільшеними звинуваченнями, що включали державну зраду, розбещеність та інцест із сином. 16 жовтня 1793 року її стратили на гільйотині на нинішній площі Згоди в Парижі.

Страта Марії-Антуанетти 16 жовтня 1793 року. Невідомий художник, 1793 рік. Фото: wikipedia

Нагадаємо, 2024 року на аукціоні Sotheby's у Швейцарії за $4,8 мільйона продали діамантове намисто, яке одягалося на двох британських коронаціях, а каміння якого, ймовірно, стало частиною скандалу з королевою Франції Марією-Антуанеттою.

Також ученим вдалося з'ясувати, що королева писала своєму ймовірному коханцю Акселю фон Ферсену.