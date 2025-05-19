Интронизация Папы Римского: почему королева Летиция на церемонии была в белом наряде
Первые леди, и Елена Зеленская в том числе, были в черных платьях c вуалями, но только представительницы королевских и княжеских домов щеголяли белоснежными платьями. Оказалось, что это старинная традиция.
Об этом пишет Daily Mail.
Княгиня Монако Шарлен, королева Испании Летиция и королева Бельгии Матильда посетили интронизацию (церемонию вступления на престол – ред.) нового Папы Римского, Льва XIV, на которую собрались первые лица государств со всего мира.
И три дамы были в белых нарядах, как одни из семи единственных королевских особ в мире, которые имеют такую привилегию.
Трем королевским особам разрешено появляться в белом перед Папой Римским, поскольку они являются католическими королевами и принцессами. Также в белом перед Папой Римским разрешено появляться великой герцогине Люксембургской Марии Терезе, королеве Бельгии Паоле, матери действущего монарха, и принцессе Марине Неаполитанской.
Эта особая традиция, называемая по-французски le privilege du blanc, а по-итальянски il privilegio del biacno, распространяется исключительно на определенных католических королев и принцесс и сохраняется для важных событий в Ватикане, таких как частные аудиенции, канонизации, беатификации и специальные мессы.
Обычный протокол папских аудиенций требует, чтобы дамы надевали длинное черное платье с высоким воротником и длинными рукавами, а также черную мантилью. Именно поэтому королева Великобритании Камилла на встречах с понтификом надевает черное. Ведь она не является католичкой.
И именно такой дресс-код выбрали первые леди, которые посетили Ватикан. Среди них была и супруга президента Украины Елена Зеленская.
Чета Зеленских встретились с Папой Римским на лично аудиенции и обменялись памятными подарками.
Так, Владимир Зеленский подарил Папе Льву XIV икону "Божья Матерь с младенцем". Она была написана на крышке ящика из под снарядов, привезенного из-под города Изюм Харьковской области.
Напомним, Фокус писал о том, как прошла интронизация нового Папы Римского.