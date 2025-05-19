Интронизация Папы Римского: почему королева Летиция на церемонии была в белом наряде

Первые леди, и Елена Зеленская в том числе, были в черных платьях c вуалями, но только представительницы королевских и княжеских домов щеголяли белоснежными платьями. Оказалось, что это старинная традиция.

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Об этом пишет Daily Mail.

Интронизация Папы Римского

Княгиня Монако Шарлен, королева Испании Летиция и королева Бельгии Матильда посетили интронизацию (церемонию вступления на престол – ред.) нового Папы Римского, Льва XIV, на которую собрались первые лица государств со всего мира.

И три дамы были в белых нарядах, как одни из семи единственных королевских особ в мире, которые имеют такую ​привилегию.

Трем королевским особам разрешено появляться в белом перед Папой Римским, поскольку они являются католическими королевами и принцессами. Также в белом перед Папой Римским разрешено появляться великой герцогине Люксембургской Марии Терезе, королеве Бельгии Паоле, матери действущего монарха, и принцессе Марине Неаполитанской.

Королева Испании Летиция с супругом Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Эта особая традиция, называемая по-французски le privilege du blanc, а по-итальянски il privilegio del biacno, распространяется исключительно на определенных католических королев и принцесс и сохраняется для важных событий в Ватикане, таких как частные аудиенции, канонизации, беатификации и специальные мессы.

Обычный протокол папских аудиенций требует, чтобы дамы надевали длинное черное платье с высоким воротником и длинными рукавами, а также черную мантилью. Именно поэтому королева Великобритании Камилла на встречах с понтификом надевает черное. Ведь она не является католичкой.

И именно такой дресс-код выбрали первые леди, которые посетили Ватикан. Среди них была и супруга президента Украины Елена Зеленская.

Встреча Владимира Зеленского с новым Папой Римским

Чета Зеленских встретились с Папой Римским на лично аудиенции и обменялись памятными подарками.

Так, Владимир Зеленский подарил Папе Льву XIV икону "Божья Матерь с младенцем". Она была написана на крышке ящика из под снарядов, привезенного из-под города Изюм Харьковской области.

Напомним, Фокус писал о том, как прошла интронизация нового Папы Римского.