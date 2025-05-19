Інтронізація Папи Римського: чому королева Летиція на церемонії була в білому вбранні

Перші леді, і Олена Зеленська в тому числі, були в чорних сукнях з вуалями, але тільки представниці королівських і князівських домів хизувалися білосніжними сукнями. Виявилося, що це старовинна традиція.

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Про це пише Daily Mail.

Інтронізація Папи Римського

Княгиня Монако Шарлен, королева Іспанії Летиція і королева Бельгії Матильда відвідали інтронізацію (церемонію вступу на престол — ред.) нового Папи Римського, Лева XIV, на яку зібралися перші особи держав з усього світу.

І три дами були в білому вбранні, як одні з семи єдиних королівських осіб у світі, які мають такий привілей.

Трьом королівським особам дозволено з'являтися в білому перед Папою Римським, оскільки вони є католицькими королевами і принцесами. Також у білому перед Папою Римським дозволено з'являтися великій герцогині Люксембурзькій Марії Терезі, королеві Бельгії Паолі, матері чинного монарха, і принцесі Марині Неаполітанській.

Королева Іспанії Летиція з чоловіком Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Ця особлива традиція, звана французькою le privilege du blanc, а італійською il privilegio del biacno, поширюється винятково на певних католицьких королев і принцес і зберігається для важливих подій у Ватикані, як-от приватні аудієнції, канонізації, беатифікації та спеціальні меси.

Звичайний протокол папських аудієнцій вимагає, щоб дами одягали довгу чорну сукню з високим коміром і довгими рукавами, а також чорну мантилью. Саме тому королева Великої Британії Камілла на зустрічах із понтифіком одягає чорне. Адже вона не є католичкою.

І саме такий дрес-код обрали перші леді, які відвідали Ватикан. Серед них була і дружина президента України Олена Зеленська.

Зустріч Володимира Зеленського з новим Папою Римським

Подружжя Зеленських зустрілися з Папою Римським на особисто аудієнції та обмінялися пам'ятними подарунками.

Так, Володимир Зеленський подарував Папі Леву XIV ікону "Божа Матір з немовлям". Вона була написана на кришці ящика з під снарядів, привезеного з-під міста Ізюм Харківської області.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як пройшла інтронізація нового Папи Римського.