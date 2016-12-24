Не надо так. 10 привычек будущих банкротов

"Для многих людей новый год — это жизнь с чистого листа. Они обещают себе наконец сбросить лишний вес, отправиться в путешествие или проводить больше времени с семьёй. Однако одним из наиболее распространённых планов является улучшение своего финансового положения", — пишет Том Корли, корреспондент американской онлайн-платформы Success.

Если вы чувствуете себя подавленным из-за денежных проблем, знайте: вы не одиноки. Согласно исследованиям American Family Finances, проведённым в марте 2015 года, только 51% американцев чувствуют себя в финансовой безопасности. 55% опрошенных признались, что их ежемесячные расходы превышают доходы и 33% заявили, что не имеют сбережений.

"В течение пяти лет я изучал привычки более 350 людей, богатых и бедных, — вспоминает Том Корли. — Уверяю вас, за наращивание богатства отвечают наши денежные привычки". Результатом его исследований стал бестселлер "Привычки богатых людей". Писатель-экспериментатор рассказывает, как люди со скромным доходом отказывались по его просьбе от некоторых своих привычек и через несколько лет превращались в миллионеров.

Наши привычки помогают экономить топливо для мозгов. Укоренившиеся реакции и способ мышления влияют на то, как мы добиваемся успеха.

Выявление проблемы — первый шаг на пути к её решению. "Вы должны знать, какие привычки могут подорвать ваш успех, — заявляет Том Корли. — Чтобы следующий год действительно стал годом перемен, отказывайтесь от старых денежных привычек и культивируйте новые".

В подборку Success попали не только "плохие парни", которые вытрясут из вас всё, до последней копейки, но и советы экспериментатора Корли, узнавшего, как с ними бороться.

№1

Вы слишком много тратите на дом

Расходы на жильё — это не только арендная плата, ипотека или кредит, но и налог на недвижимость, коммунальные услуги, страховка, ремонт и техобслуживание. Как правило, затраты на жильё — самая впечатляющая статья ваших расходов, поэтому очень важно следить за тем, чтобы она не увеличивалась.

"Благодаря своим исследованиям я обнаружил магическую пропорцию: сумма общих трат на жильё не должна превышать 25% вашего чистого ежемесячного дохода, — делится Корли. — 64% состоятельных людей, принимавших участие в моём исследовании, тратили на жильё меньше 25% общей суммы доходов. Также опрос показал, что те, кто тратит на дом более 40% дохода, являются более финансово уязвимыми, чем остальные опрошенные".

По словам Корли, его исследование не отображает всей серьёзности проблемы. Гарвардские учёные проанализировали данные за 2015 год и заявили, что количество американских семей, чьи ежемесячные расходы на жильё превышают 50% ежемесячного дохода, постоянно растёт.

Решить проблему можно сократив расходы на жильё. Вариантов немало. Владельцы дома или квартиры могут подыскать более дешёвые ТВ- и интернет-пакеты, снизить расход воды, принимая душ вместо ванной, включать стиральную машину лишь полностью загрузив барабан, повысить франшизу в договоре страхования недвижимости. Арендаторы могут поискать более дешёвый вариант для съёма или предложить своему арендодателю пересмотреть арендную плату.

"Если вам удастся снизить свои расходы на жильё до 25%, это будет верным признаком того, что вы способны управлять своими привычками, — пишет Корли. — Пересмотрев свои расходы на жильё один раз, вы будете внимательно следить за ними и дальше. Контроль расходов на жильё должен быть вашим финансовым приоритетом номер один, если, конечно, вы хотите процветать".

Тратьте на развлечения не более 10% своего чистого ежемесячного дохода. Развлечения включают в себя путешествия, отели, рестораны, бары, кино, театр, игрушки, игры, телевизоры и динамики

№2

Вы слишком много тратите на машины

Как и расходы на жильё, ваши автозатраты способны съедать немалую часть ежемесячной прибыли. Новый автомобиль теряет ценность, как только съезжает с конвейера. Поэтому самая мудрая стратегия — не гнаться за новинкой, а приобрести высококачественный подержанный автомобиль.

"44% моих богатых респондентов приобрели подержанные машины, как правило, это были двух- или трёхлетние автомобили, — приводит пример Корли. — И эти люди не меняли свои машины в течение долгого времени. Да, любая машина со временем стареет и нуждается в ремонте. Но эти расходы — мелочь по сравнению с покупкой нового автомобиля. Будьте благоразумны: купите качественную машину и пользуйтесь ею до тех пор, пока у неё не отвалятся колёса. Именно так поступали 94% богачей из моего исследования. Это хорошая денежная привычка".

№3

Вы перенимаете не те привычки

"Почти все свои привычки мы перенимаем от тех, кто нас окружает: родителей, друзей, коллег, соседей, наставников, тренеров, — констатирует Корли. — Когда дело касается денежных привычек, возможно, что те, с кем вы поддерживаете отношения, тоже имеют проблемы с деньгами".

Транжирство и неосмотрительность близких могут негативно влиять на ваше отношение к финансам. Вечер с "неблагонадёжным" другом может неожиданно закончиться тратой всей налички, а отпуск — и вовсе огромными долгами. Поэтому Корли советует внимательно пересмотреть круг друзей и знакомых, максимально сблизиться с теми, у кого есть хорошие привычки, и держатся в стороне от тех, у кого их нет.

№4

Вы слишком часто пользуетесь кредитами

"Вам не удастся сэкономить, если вы тратите всё, что заработали. Хуже этого может быть только жизнь в долг", — пишет Корли. Те, кто для поддержания своего образа жизни ежемесячно пользуются кредиткой, сами загоняют себя в непрерывный круг проблем. Они тратят то, чего ещё не успели заработать.

"Отслеживайте 100% ваших ежемесячных расходов", — советует Корли. Второй шаг — составить бюджет на месяц, установив цели и суммы для их достижения. По мнению эксперта, ежемесячно колоссальные суммы уходят именно на мелочи: пончики, газеты, кофе и шоколадки. Далеко не все эти покупки необходимы и оправданны.

Ещё один способ стать внимательнее к своим тратам — на месяц полностью отказаться от пользования кредиткой. Скорее всего, вам будет легче, если к этой акции присоединится кто-то из ваших друзей.

№5

Вы тратите деньги на капризы и прихоти

В середине 1970-х группа учёных-бихевиористов, психологов и специалистов в области здравоохранения приступила к масштабному исследованию. Участниками эксперимента стали около 1000 новозеландских детей. Целью исследователей было проанализировать уровень самоконтроля у каждого ребёнка и определить спустя 30 лет, как он повлиял на их дальнейшую жизнь. Учёные обнаружили, что дети с наивысшими показателями самоконтроля выросли в более состоятельных взрослых. Их ровесники с худшими показателями во взрослой жизни имели более скромный достаток. Самоконтроль оказался величайшим предсказателем финансового успеха.

Обогащение — это непрерывный процесс, а не то, что происходит в одночасье

Спонтанные покупки продиктованы эмоциями и отсутствием самоконтроля. Вы устали носиться с тележкой по всему супермаркету, пытаясь найти всё необходимое, подошли к кассе — и тут вам бросается в глаза товар, которого не было списке. Знайте, магазины наживаются на вашем слабом самоконтроле. Специалисты по маркетингу не случайно очень тщательно подходят к выбору товаров, которые находятся возле кассы. Они провоцируют вас на импульсные покупки.

По словам Корли, супермаркет — лучшее место для тренировки самоконтроля. Научившись контролировать свои эмоции, вы перестанете попадаться на удочку специалистов по розничной торговле.

№6

Вы слишком много играете в азартные игры

"Мои исследования показывают, что 77% бедных людей еженедельно покупали лотерейные билеты, в спортивных тотализаторах участвовали 52% малообеспеченных участников исследования", — отмечает Корли. Боб Мартин, менеджер первой букмекерской конторы в Лас-Вегасе, как-то сказал, что процент выигравших среди тех, кто ставит на результаты футбольных матчей, настолько мал, что "это практически то же самое, если бы никто не выиграл".

Корли призывает не забывать о том, что обогащение — это непрерывный процесс, а не то, что происходит в одночасье. Сэкономьте деньги, отложенные на лотерейный билет. И не отчаивайтесь: дорогу осилит идущий.

№7

Вы слишком много тратите на развлечения

"Тратьте на развлечения не более 10% своего чистого ежемесячного дохода, — советует Корли. — Развлечения включают в себя путешествия, отели, рестораны, бары, кино, театр, игрушки, игры, телевизоры и динамики".

Большинство тех, кто жалуется на нехватку средств, тратят на развлечения гораздо больше 10% доходов. Эти люди живут одним днём, что звучит вдохновляющее, но не очень практично. В особенности для тех, кто хочет прожить долгую жизнь.

"Планируйте долгое небедное существование, — призывает автор "Привычек богатых людей". — Начинайте сокращать расходы на развлечения уже сегодня".

№8

Вы не откладываете денег на непредвиденные нужды

У людей, которые самостоятельно добились финансового достатка, всегда есть "финансовая подушка", которая спасает их от любых потрясений.

"Хотите финансовой независимости — тратьте меньше, чем могли бы, — пишет Корли. — Научитесь жить так, чтобы под конец месяца в вашем кармане оставалось 80–90% вашего дохода". Эксперт предлагает начинать с малого: ежемесячно намеренно "забывать" о 5–10% прибыли, развивая в себе привычку откладывать деньги и заботиться о своём будущем. Тогда вместе с прибылью будет расти и объём сбережений.

Ежемесячно колоссальные суммы уходят именно на мелочи: пончики, газеты, кофе и шоколадки. Далеко не все эти покупки необходимы и оправданны

№9

Вы не отслеживаете свои расходы

"Зная, на что уходят ваши деньги, вы имеете возможность контролировать финансовые потоки, — утверждает Корли. — Вы можете обнаружить, что регулярно платите за то, чем не пользуетесь, — клубные карты, подписки. Кроме того, характер расходов со временем меняется".

Если вы не отслеживаете, на что тратите деньги, никогда не сможете приобрести эту вещь или услугу по более выгодной цене. Хороший пример — интернет и кабельный тариф, стоимость которого оператор может увеличивать без вашего ведома. Выделите время на то, чтобы позвонить поставщику и убедиться, что подключили самый выгодный пакет услуг. Ещё один пример — ваша страховка. Не забывайте проверять предложения и цены на рынке услуг.

№10

Вы никогда не торгуетесь

"Пусть поиск выгодных предложений станет вашим хобби. Несколько самых богатых моих подопытных регулярно делали покупки в стоковых магазинах, — признаётся Корли. — Ищите самые выгодные предложения: пользуйтесь купонами на бесплатную стрижку, покупайте билеты на дешёвые утренние киносеансы, приобретайте одежду на распродажах. А сэкономленную сумму положите на свой депозитный счёт". Со временем ваши сбережения будут расти и генерировать процентный доход.

По материалам: Success

Перевод Анны Синящик