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Главная » Стиль жизни » Я не такая. Пять мужских стереотипов, которые бесят женщин
Я не такая. Пять мужских стереотипов, которые бесят женщин
Фото: открытые источники

Я не такая. Пять мужских стереотипов, которые бесят женщин

Газета Independent о том, в чём ошибается сильный пол относительно слабого

21.01.17 3428
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Мы такие чувствительные и милые. Ждём не дождёмся беременности и родов. Обожаем готовить и вообще работать по дому, а главное — нам очень нравится брить свои ноги. Ах, это не о вас? Вы не следуете этим правилам? Позор! Если вы не вылизываете свой дом до состояния идеальной чистоты и не истязаете себя восковой эпиляцией, для окружающих вы не женщина.

Популярный web-ресурс Reddit решил выяснить, какие из навязанных обществом штампов более всего тяготят современных женщин. Опрос, проведённый на сайте, выявил пять основных заблуждений о представительницах прекрасного пола.

Женщина должна убирать в доме. Одна из пользовательниц возмутилась: "Если в квартире грязно, почему-то считается, что это моя вина, хотя я живу с двумя чуваками, которые тоже могли бы убирать". Если дама недовольна тем, что мужчины, делящие с ней кров, устроили беспорядок, никто не ждёт, что она заставит их убрать за собой. Предполагается, что женщина должна повозбухать, а потом собственноручно всё вычистить.

Женщина всегда должна выглядеть как картинка. Салон красоты, удаление лишних волос, комплексная борьба с процессами старения кожи. Всё это обязательная программа. Стандарты, существующие исключительно для женщин, мужчин они совершенно не касаются. Вот цитаты читателей Reddit, возмущённых таким положением вещей.

"Каждый раз, когда тянусь бритвой к своим выгнутым подмышкам, думаю, как же глупо тратить драгоценное время на такие вещи".

"Стесняюсь своих морщин между бровями, они явно указывают на то, что мне больше 24 лет. Серьёзно подумываю о ботоксе".

"Почему все так уверены, что мне хочется тратить деньги на ядовитые инъекции в лицо?"

"Люблю зиму за то, что можно реже брить ноги".

Женщина должна помнить обо всех днях рождения и напоминать о них мужчине. "Какого чёрта я должна заучивать дату рождения матери моего бойфренда, а затем напомнить ему, что надо позвонить. Она его мама!" — негодует одна из представительниц прекрасного пола.

Женщина не должна платить за себя в ресторане. Считается, что девочка должна ждать, когда за неё заплатит мальчик. "Раньше я считала, что на свидании счёт должны приносить мужчине, но потом решила платить за себя сама. Теперь в моей жизни куда меньше стрессовых ситуаций".

Женщина должна избегать резких выражений. "Бывают в жизни ситуации, когда ругань и правда неуместны, но наличие у меня вагины на это совершенно не влияет", — категорически заявляет одна из читателей Reddit. "Если я пошлю вас на три буквы и назову придурком, сколько баллов женственности я на этом потеряю?" — вторит ей другая.

По материалам: Independent
Перевод Марии Бондарь

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