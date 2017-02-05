Быстро вниз. Краткий путеводитель по чёрным горнолыжным трассам Украинских Карпат

Фокус отобрал пять горнолыжных курортов с чёрными трассами практически по всей территории Карпат. Мы постарались выбирать курорты разного уровня, в буквальном понимании — на любой вкус и кошелёк

Нижняя станция канатки остаётся позади, и кресло подъёмника, чуть покачиваясь, поднимает тебя выше и выше. Снег, поляны и перелески, вершины елей под ногами — и наконец вершина. Ты спрыгиваешь с кресла подъёмника, проверяешь крепления, первый раз отталкиваешься палками — и всё быстрее несёшься в искрящуюся снежную даль. Скорость, ветер, снег, адреналин…

Став на лыжи впервые, ты никогда не бросишь это занятие. И, скорее всего, со склонов для начинающих рано или поздно перейдёшь на трассы посложнее. Этот процесс неизбежен, почти бесконечен — рано или поздно любой поклонник катания на горных лыжах добирается до девственных склонов и чёрных трасс.

При этом считается, что настоящие чёрные трассы — это Альпы, Кавказ или, на худой конец, румынская часть Карпат, та, где горы повыше. Ничего подобного! В Украине предостаточно сложных трасс, причём многие из них расположены на вполне комфортабельных курортах. Буковель, Межгорье, Драгобрат — в этом гиде Фокус отобрал пять горнолыжных курортов с чёрными трассами практически по всей территории Карпат. И хоть лыжный отдых — удовольствие не из дешёвых, мы постарались выбирать курорты разного уровня, в буквальном понимании — на любой вкус и кошелёк.

Главное, что на каждом из них есть трассы, гарантированно порадующие адреналином, за которым, собственно, люди и отправляются в горы кататься на лыжах.

Драгобрат

Закарпатская область, Раховский район

Как добраться

Ближайший населённый пункт — посёлок Ясиня — находится за 18 км от Драгобрата. Доехать до Ясини можно поездом Киев — Рахов (купейный билет ~270 грн, в дороге 18 часов).

Другой вариант — поездом до Ивано-Франковска (купейный билет ~200–280 грн), оттуда рейсовым автобусом или маршруткой (~70–120 грн).

Из Ясини до Драгобрата добраться сложнее. Лучше всего договориться о трансфере с хозяевами арендованного жилья или администрацией турбазы. В ином случае придётся брать такси-внедорожник, так как состояние дорог на этом участке предусматривает проезд исключительно на автомобиле повышенной проходимости. Цена проезда — 85–100 грн с человека.

Маршрут через Житомир — Ровно — Дубно — Броды — Рогатин до Ивано-Франковска хоть и длиннее (Е40/М06 + Н09, протяжённость около 730 км), но по сочетанию качества дорожного покрытия и загруженности трассы получается фактически самым быстрым.

Дорога через Житомир — Чуднов — Лановцы — Тернополь — Бучач — Надворную — Яремче (Е40/М06 + Р32 + Н18, протяжённость ~660 км, без заезда в Ивано-Франковск) похуже, но тоже довольно приличная.

Что касается последнего участка, от Ясини до Драгобрата, то автомобилистам, не являющимся владельцами вездехода с колёсной формулой 4 х 4, придётся оставить машину на стоянке в посёлке и пересесть на местные "вездеходные" такси. И даже для поездки на внедорожнике обязательны цепи в сочетании с высоким водительским мастерством.

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Самый высокий из горнолыжных курортов Украины находится в уникальной природной зоне, на стыке хвойных лесов и лугов у подножия горы Стог (1707 м) в районе горного массива Близница.

Благодаря расположению на высоте 1300–1700 м над уровнем моря, в своеобразной "подкове", образованной окрестными горами, естественный снежный покров лежит с ноября по май. Спуски на Драге, как называют его постоянные отдыхающие, довольно разнообразные. Причём далеко не каждый из них можно назвать "цивилизованным" словом "трасса".

"Официальных" трасс различного уровня здесь насчитывается около полутора десятков длиной от 300 до 2000 м.

Как курорт Драгобрат оборудован всем необходимым для полноценного отдыха. На склоне есть рестораны, финская сауна, открытое кафе и прочие заведения, где после катания можно отдохнуть, сытно пообедать и согреться, попивая горячие или даже горячительные (например, глинтвейн) напитки.

Природа в этих местах довольно дикая — это относится и к спускам. Кочки, горки, узкий проезд через лес — всё это на Драгобрате имеется в избытке. Неудивительно, что особой популярностью этот курорт пользуется именно среди экстремалов и фрирайдеров.

Любителям разнообразного отдыха тут предложат полетать на параплане, покататься на снегоходах или прогуляться в горы по труднодоступным тропам в сопровождении проводника.

Стоимость подъёмников: 30–60 грн за подъём, дневной абонемент — от 300 грн, абонемент на 50 подъёмов — 650–800 грн. На некоторые вершины курорта "Драгобрат", не оборудованные подъёмниками, можно подняться только на ратраках. Это касается прежде всего Первого Жандарма и Близницы, откуда спускаются по трассам действительно "чёрного" уровня. Выброс адреналина гарантирован, но не забывайте об осторожности. Как свидетельствуют установленные на этих горах таблички с именами погибших туристов, некоторые всё же забывают.

Где жить На Драгобрате есть несколько больших турбаз и множество частных отелей и коттеджей, где можно выбрать жильё на любой вкус. Стоимость проживания — от 130 грн за человека в сутки без питания (в период новогодних праздников — почти вдвое дороже). Что посмотреть В Ясине — деревянную гуцульскую церковь Вознесения (Струковскую) 1824 года с резным иконостасом (этот храм был изображён на чехословацких марках 1926 г.); костёл Св. Петра и Павла, историко-краеведческий музей ;

(Струковскую) 1824 года с резным иконостасом (этот храм был изображён на чехословацких марках 1926 г.); ; Неподалёку от курорта — семиметровый Драгобратский каскадный водопад , немного выше — удивительное прямоугольное озеро Герешаска ;

, немного выше — удивительное прямоугольное ; Карпатский биосферный заповедник с карстовыми пещерами и уникальным буковым пралесом, занесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Динамо-Тростян

Львовская область, Сколевский район, посёлок Славское

Как добраться

Из Киева до Славского удобнее всего добираться поездом, ведь через эту станцию проходят все поезда ужгородского направления (купейный билет — от 200 грн). К любому отелю и к склонам можно доехать на такси или автомобилях высокой проходимости, постоянно дежурящих у вокзала в ожидании туристов.

По трассе Киев — Чоп (Е40/М06) — до поворота на Славское возле Сколе, далее — около 20 км по не самой лучшей дороге. Проезд до горы Тростян на легковом автомобиле зимой невозможен, поэтому придётся оставить машину в Славском и дальше добираться на арендованном в посёлке "такси-внедорожнике".

Среди самых сложных трасс в Украинских Карпатах — склоны горы Тростян (1235 м), относящейся к горнолыжному курортному посёлку Славское.

Если на соседних склонах — с гор Погар, Кремень, Менчил, Варшава — могут кататься новички и просто не очень умелые лыжники, то Тростян предпочитают профессионалы. Особенно сложным считается его северный склон.

Неслучайно именно здесь часто проходят фестивали экстремальных видов спорта и различные соревнования всеукраинского масштаба. К слову, горнолыжный курорт "Динамо-Тростян" — один из старейших в Украине: он действует с 1960-х годов.

Впрочем, среди десятка трасс Тростяна есть и несколько менее "чёрных", так что тем, кто не любит "пощекотать нервы", скучать не придётся.

На вершину горы ведут несколько бугельных подъёмников и один кресельный длиной 2750 м. Отличительной чертой Славского являются очереди к подъёмникам, особенно в разгар сезона. "Динамо-Тростян" — не исключение, так что будьте готовы постоять в тянучке. Впрочем, по сравнению с другими горками, на Тростяне очереди всё же покороче.

Дневной абонемент на подъёмники стоит 420–480 грн, карточка на 4 спуска — 150 грн.

Славское — одно из самых популярных горнолыжных направлений Украины, и если слишком большое скопление отдыхающих может считаться минусом, то хорошо развитая туристическая инфраструктура — скорее плюсом. Помимо обязательных кафе, ресторанов и саун, здесь можно найти и бильярд, и боулинг, и даже дискотеки разнообразного уровня и стоимости.

Из развлечений на свежем воздухе вам предложат спидрайдинг, катание на снегоходах и санях, запряжённых лошадьми.

Где жить Проживание на местной турбазе — от 200 до 1200 грн за двухместный номер в сутки под конец сезона, в период новогодних праздников — 380–2400 грн (без питания). В частном секторе жильё от 100 грн за место. В целом выбор гостиниц, частных усадеб и пансионатов в Славском впечатляющий, так что даже в пик загруженности курорта найти жильё обычно удаётся. Но если вы предпочитаете комфорт, забронировать комнату стоит заранее. Что посмотреть В Славском — церковь Успения Богородицы 1901 г.; памятник героям УПА и музей освободительной борьбы , экспозиция которого рассказывает о деятельности в Карпатах Украинских сечевых стрельцов, военных подразделений УНР и бойцов УПА;

1901 г.; и , экспозиция которого рассказывает о деятельности в Карпатах Украинских сечевых стрельцов, военных подразделений УНР и бойцов УПА; Национальный природный парк " Сколевские Бескиды ";

"; Скалу Довбуша в селе Бубнище (60 км).

Подобовец

Закарпатская область, Межгорский район, село Подобовец

Как добраться

Ближайшая к Подобовцу железнодорожная станция — Воловец. Из Киева до неё можно доехать поездами ужгородского направления (стоимость купейного билета — от 200 грн).

Из Воловца до отеля или усадьбы в Подобовце удобнее всего добираться на такси (~70 грн), хотя до посёлка Подобовец с перебоями ходят и рейсовые автобусы (~5 грн, ехать около 10 км).

Самый лучший вариант — по трассе Киев — Чоп (Е40/М06) до села Нижние Ворота, где повернуть налево на Воловец (на Т0718). В Воловце на кольце опять повернуть налево и продолжать путь до села Подобовец (ещё 12 км; общая протяжённость маршрута около 740 км).

Дорога через Житомир — Тернополь — Стрий (Е50/М12, 700 км) немного короче, но заметно хуже по качеству.

Первый подъёмник в Подобовце был установлен ещё в советские времена, когда посёлок планировали использовать как лыжную базу для Школы олимпийского резерва. Здешняя трасса скоростного спуска была одной из самых длинных в Союзе и вполне подходила для соревнований по слалому-гиганту.

Горные склоны Подобовца считаются одними из сложнейших в Украинских Карпатах: перепад высот достигает 360 м, а крутизна отдельных участков — более 45 градусов. Кроме того, Подобовец облюбовали поклонники фрирайда, ведь мест для внетрассового катания здесь с избытком. Отдельно стоит упомянуть о "трубах" — уходящих в лес ответвлениях трасс, накрытых сверху ветвями, которые образуют своеобразный тоннель.

Изюминкой Подобовца является его близость к ещё одному популярному горнолыжному курорту — Пилипцу. Переехать с трасс одного курорта на другой можно прямо на лыжах или сноуборде. При этом Пилипец более пологий и "спокойный" в плане катания, поэтому любители экстрима отдают предпочтение его более крутому собрату.

Как и подобает серьёзному курорту, в Подобовце хорошо развита сеть отелей, в том числе с саунами и даже целыми СПА-комплексами, ресторанов и колыб. Кроме катания, к услугам туристов — полёты на мотодельтаплане, катание на снегоходах и другие традиционные для Карпат развлечения.

Стоимость подъёмников: разовый — 20–30 грн, абонемент на 10 подъёмов — от 180 грн, дневной абонемент — 250–280 грн.

Где жить Проживание в частном секторе — от 100 грн за место, в гостиницах — от 300 грн за двухместный номер без питания. Также можно снять жильё ближе к Пилипцу. Но цены там повыше, поэтому многие предпочитают кататься на Пилипце, а жить в Подобовце. Что посмотреть В Подобовце — деревянную Николаевскую церковь 1785 г. с колокольней 1797 г., рядом — крест с росписями по мотивам евангельских сюжетов (1903 г.);

1785 г. с колокольней 1797 г., рядом — по мотивам евангельских сюжетов (1903 г.); Водопад Шипот на реке Пилипец, один из красивейших и самых полноводных водопадов Закарпатья (зимой вода красиво спадает по каскадам льда);

на реке Пилипец, один из красивейших и самых полноводных водопадов Закарпатья (зимой вода красиво спадает по каскадам льда); Примерно в 30 км от посёлка — озеро Синевир , к которому из Подобовца организовывают экскурсии;

, к которому из Подобовца организовывают экскурсии; Достопримечательности Мукачева, Берегова, Ужгорода (80–110 км от Подобовца).

Межгорье

Закарпатская область, Межгорский район, посёлок Межгорье

Как добраться

Из Киева — до станции Воловец (стоимость купейного билета — от 200 грн). Далее — рейсовым автобусом до посёлка Межгорье (~25 грн).

По трассе Киев — Чоп (Е40/М06) до села Нижние Ворота, потом через Воловец и Подобовец до Межгорья. Короче, но хуже по качеству дорога от Львова через Стрый на Моршин и Долину (Е40/М06 + Е471), затем по Р21 — до Межгорья.

Живописный посёлок Межгорье, расположенный в котловине между горами Каменка (1587 м) и Кук (1365 м), к самым популярным лыжным курортам не относится. И в этом, пожалуй, его главная прелесть: здесь есть где покататься, но при этом не придётся мёрзнуть в очереди на подъёмник или задевать палками соседа по спуску.

Больших трасс в Межгорье всего три, все они входят в горнолыжный комплекс "Альянс": синяя — 2300 м, красная — 2000 м и чёрная — 1500 м, перепад высот — 303 м. Есть также три трассы попроще и покороче (комплекс "Камянка") — около 700 м. Для длительного отпуска этого маловато. Но ценители спокойного отдыха с удовольствием приезжают провести в Межгорье уик-энд или неделю с семьёй: пока ценители экстрима покоряют "чёрный" спуск, любители менее экстремального катания могут насладиться катанием на трассах малой сложности.

После активного отдыха можно попариться в бане или сауне, поиграть в бильярд и пообедать в одной из колыб на территории посёлка. Кроме того, в окрестностях Межгорья бьёт около 50 целебных источников, минеральные воды которых полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кровеносной и дыхательной систем.

Стоимость подъёмников: 20 грн за подъём, дневной абонемент — 300 грн.

Где жить Стоимость проживания на местной турбазе — от 450 грн за двухместный номер (в период новогодних праздников — от 800 грн). В Межгорье большой выбор частных усадеб и коттеджей (комната от 200 грн), а также отели различного класса. Что посмотреть Водопад Шипот на реке Пилипец, один из красивейших в Закарпатье;

на реке Пилипец, один из красивейших в Закарпатье; Озеро Синевир , возле которого на реке Озерянке расположен единственный в Европе музей лесосплава;

, возле которого на реке Озерянке расположен единственный в Европе музей лесосплава; Достопримечательности Мукачева, Берегова, Ужгорода.

Буковель

Ивано-Франковская область, Яремчанский район, село Поляница

Как добраться

Из Киева до Ивано-Франковска поездом (купейный билет ~180–270 грн, в дороге — 10–12 часов), далее автобусом или маршруткой до Буковеля (50–120 грн).

Также можно доехать прямым поездом №357 Киев — Рахов до Яремче (купейный билет ~250 грн, в дороге — более 16 часов), а из Яремче в Буковель — маршруткой (~10 грн). Такси обойдётся в 250–400 грн.

Маршрут из Киева до Буковеля через Житомир — Лановцы — Тернополь — Бучач — Надворную (Е40/М06 + Н03 + Р32 + Р43 + М19, около 640 км) считается неплохим по сочетанию протяжённости и качества дорожного покрытия. Но опытные посетители Буковеля советуют сделать крюк и поехать по трассе Киев — Чоп (Е40/М06, 710 км) до окружной Львова, а далее по Н09 через Рогатин — Ивано-Франковск — Надворную — Яремче — Яблуницу.

Популярнейший горнолыжный курорт Украины вряд ли нуждается в особом представлении. Буковель, несомненно, самый дорогой, но и самый развитый из зимних курортов нашей страны как по качеству предоставляемых услуг, так и по разнообразию развлечений, а главное — горнолыжных трасс. Всего их в Буковеле более 60, из них "чёрных" — 11 с половиной (одна трасса считается "красно-чёрной").

Буковель расположен на высоте 920 м над уровнем моря, перепад высот здесь колеблется от 40 до 380 м. Комплекс охватывает три горы: Буковель (1127 м), Чёрная Клева (1276 м) и Довга (1372 м).

Сезон катания обычно длится с ноября до середины апреля — если природа подводит, в дело идут снеговые пушки. Дольше снег лежит только на Драгобрате.

Работает 16 подъёмников, но к "чёрным" трассам можно подняться также на ратраке.

Стоимость одного подъёма — 65–105 грн, абонемент на 3 часа — 420 грн, ски-пасс на 1 день — 975 грн, на 3 дня — 2960 грн, на 5 дней — 4675 грн, на 10 дней — 8310 грн (неиспользованный остаток дней переносится на следующий сезон).

Для уверенных в своих умениях лыжников действует аттракцион биг-эйрбэг: прыжки с трамплина на огромную воздушную подушку. Среди других развлечений — прогулки на снегоходах, катание на сноубайках, квадроциклах и собачьих упряжках, сноутюбинг, каток, троллей и сноупарк, где инструкторы научат тех, кто умеет только стоять на лыжах или борде, разнообразным трюкам, прыжкам и переворотам.

Расслабиться, естественно, тоже найдётся где: к услугам посетителей курорта — сауны, СПА-комплексы, "карпатское джакузи" — чаны с целебными травами и маслами.