Лето с пользой. 8 аспектов оздоровления ребёнка

Загорать ли на солнце, ехать ли в экзотические страны, выполнять ли школьные задания на лето и что делать, если ребёнок не хочет есть суп? Фокус попросил ответить на эти и другие вопросы педиатров, психологов, диетологов и фитнес-тренеров

"От чего должны отдыхать дети? Они не ходят на работу, не ломают голову над семейными проблемами. Сходил в садик, поел, поспал, поиграл — и все дела!" — услышала я недавно от одного молодого папы. Но, оказывается, отдыхать есть от чего: дети устают не меньше, чем взрослые.

Ребёнок, который проводит дома целые дни, устаёт от рутины. Прогулка, обед, сон, опять прогулка, мультики и снова сон. Прогулки по "накатанному" маршруту, мультики одни и те же. Таким малышам очень важна смена обстановки.

Ребёнок, который ходит в детский сад, весь год просидел в комнате с ещё двадцатью детьми, стойко выносил чужие бактерии и болезни, слушался всех на свете. Поэтому ему нужен отдых от толпы и новые впечатления.

Ну а дети, которые ходят в школу, в отдыхе нуждаются как никто другой. Причём, как утверждают психологи, простое "ничегонеделание" тут не поможет. Новые эмоции, путешествия, впечатления, свежий воздух, солнце, море — вот неполный список рекомендаций для летнего детского отдыха.

Главный совет родителям от врачей — забудьте хоть на время о тепличных условиях

Даже если ребёнок здоров, лучше перед планированием поездки пройти с ним обследование у врача, потому что даже самые здоровые дети ослаблены после учёбы, смены сезонов, травм, простудных заболеваний. Если нет жалоб, это не значит, что нет проблем.

"К летним каникулам нужно серьёзно готовиться, — утверждает диетолог и фитнес-тренер Татьяна Громова. — В Дании, где я сейчас живу, родители относятся к этому очень ответственно. Дети проходят обязательный медосмотр четыре раза в год, поэтому малыши здесь на редкость здоровые".

Когда каникулы уже начались, не стоит слишком менять режим малышей. Если ребёнок вставал в школу в 7:00, то летом нужно будить его не позже 8–9 часов утра. Если он ложился спать в 9 часов вечера, то и на каникулах бодрствовать до полуночи он не должен. Иначе возвращаться к обычному режиму в сентябре будет очень сложно.

И главный совет родителям от врачей — забудьте хоть на время о тепличных условиях! "Излишнее укутывание, оберегание от холода или жары, фанатичное отношение бабушек — это плохо! Летом нужно жить по принципу: счастливый ребёнок — грязный ребёнок, — утверждает педиатр Любовь Смирнова. — С утра до вечера на воздухе, купание в прохладной воде, бег по песочку босиком, положительные эмоции. Это то, что принесёт максимум пользы. И, согласитесь, это всё не так сложно организовать, если, конечно, захотеть".

Солнце

"Почему совсем не загорел?" — кто из нас в детстве, вернувшись с моря, не слышал такой вопрос? Особенно те, у кого светлая кожа и кому загорать вредно. Но даже людям с менее светлой кожей, принимая солнечные ванны, важно не переусердствовать.

"Загар — совершенно бесполезная вещь! Поверьте, суточную дозу витамина D малыш получает, находясь лишь 5 минут на солнышке. Поэтому оттенок загара не говорит об успешном оздоровлении. Скорее наоборот", — утверждает Любовь Смирнова.

Чем младше ребёнок, тем опаснее ему долго находиться на солнце. Ведь, в отличие от взрослых, дети не имеют собственной защиты от ультрафиолетового облучения. Механизм защитной реакции на солнце (загар и есть та самая реакция) формируется у ребёнка только к трём годам.

Находиться на солнце утром лучше до 11:00, а вечером — после 17:00. Даже в пасмурную погоду 75% ультрафиолета проходит сквозь облака.

Важно постоянно пользоваться солнцезащитным кремом. Действие таких кремов основано на поглощении УФВ-лучей, которые негативно действуют на кожу. "Выбирать стоит самые безопасные УФ-фильтры — оксид цинка или оксид титана. Причём в состав крема должно входить масло: так кожа будет защищена даже после нескольких купаний", — объясняет Татьяна Громова.

Цифра на бутылке с кремом показывает, во сколько раз увеличивается время пребывания на солнце при нанесении средства. Для детей она должна быть не меньше 30. Причём наносить крем нужно не на пляже, а до выхода из дома, поскольку действие солнцезащитных фильтров начинается примерно через 20–30 минут.

И самое главное — не забывать про головной убор, желательно с широкими полями

Ещё один важный аксессуар — солнцезащитные очки. Формирование глазного яблока длится до трёх лет, и именно в этом возрасте детские глаза особенно уязвимы. Интенсивное УФ-излучение оказывает вредное воздействие на весь глаз: сетчатку, роговицу, хрусталик. "40 минут пребывания на ярком солнце без очков — то же самое, что два часа перед экраном телевизора", — объясняет окулист Наталья Лавриненко.

Как правило, очки выполнены в специальном "детском" дизайне и очень нравятся детям. Но главное в этом аксессуаре — линза. 100-процентная защита от ультрафиолета — это UV 400 (UVB) или другая маркировка: G-15. Серый фильтр G-20 пропускает 15% света и задерживает 85%. Если стоит маркировка В-15 и В-20 — это аналогичные свойства коричневого фильтра.

"Оптимальный вариант для солнечного лета — фильтры, задерживающие 15% света и пропускающие 85%. А вообще степеней защиты от ультрафиолета пять: от "1", рассчитанного на облачную погоду, до "5", который рекомендован горнолыжникам. Детям же нужно выбирать линзы с категорией защиты "3" и "4", — добавляет Лавриненко.

С какого возраста стоит носить очки? Как только ребёнок начинает понимать, что очки — не игрушка и не стоит их тянуть в рот. Но приучать можно уже с года. Оптимальный же возраст — 3–4 года.

Воздух

Главное правило лета — воздуха много не бывает! Конечно, хорошо, если этот воздух не городской, а богатый озоном лесной или насыщенный йодом морской. В любом случае перед выбором курорта нужно проконсультироваться с педиатром и отоларингологом, особенно если у ребёнка есть хронические заболевания.

Например, вода Азовского моря содержит взвесь ила, насыщенного полезными микроэлементами и микроскопическими водорослями. Благодаря этому вода вытягивает из полости рта и гайморовых пазух ненужную слизь и лечит многие кожные заболевания. "Большая ценность Азова — это воздух, в котором сочетаются йод, озон и фитонциды, дезинфицирующие лёгкие", — говорит педиатр Галина Гринишина.

Горный воздух насыщен эфирными смолами. Он способствует углублённому дыханию, стимулирует кровеносные сосуды, улучшает состав крови и регулирует функции центральной нервной системы. А воздух на соляных озёрах и шахтах Карпат успешно лечит бронхолёгочные и кожные болезни.

Море

Как ни странно это звучит, море и солнце полезны не всем. Некоторые педиатры и вовсе считают, что детям до трёх лет стоит отдыхать только в привычной для них климатической зоне — в деревне или на даче. И причина не только в изменении климата и солнечной активности, но и в том, что у малышей слабый, несформированный иммунитет. И очень легко подхватить вирус.

Противопоказания к поездке на море есть и для более взрослых детей. Например, морской воздух не рекомендуют тем, кто перенёс тяжёлую ангину. Но в любом случае лучше предварительно обратиться к врачу.

Но если вы всё же решили вывезти своё чадо на море, важно учитывать несколько моментов.

Во-первых, не стоит купаться с ребёнком прямо в день приезда. Лучше сначала погулять, изучить местность и выбираться на пляж только на второй день. Во-вторых, купание должно начинаться с коротких заплывов, не более 5–10 минут. Затем ребёнка нужно хорошенько вытереть и оставить на полчаса на пляже. Потом можно вернуться в воду. Такое чередование холодного и горячего укрепляет иммунитет.

Совсем маленьких детей лучше поберечь. "Купание в море или в общем бассейне стоит ограничить у ребёнка до года, чтобы уберечь его от кишечных инфекций или других микроорганизмов, — рекомендует врач-педиатр высшей категории медцентра "Адонис" Людмила Юрченко. — Стоит выбрать индивидуальные купания в своём маленьком бассейне".

Питание

Диетологи рекомендуют: в жару нужно откорректировать режим питания, ведь аппетит снижается. Но в организм ребёнка должны поступать белки, жиры и углеводы — просто в более "облегчённом" варианте.

"Как правило, в жару дети не хотят есть мясо. Ничего страшного, заменяйте его по максимуму лёгкими рыбными блюдами — разумеется, не жареными, а паровыми, отварными и запечёнными. Если мясо, то это лёгкие нежирные паровые котлетки или тефтели из курицы или индейки. Рыба и мясо обязательно дополняются свежей зеленью и овощами либо овощными пюре", — рассказывает Татьяна Громова.

Если ваш ребёнок ест молочные продукты, давайте натуральные йогурты с фруктами и ягодами. Их можно просто смешивать или взбивать блендером. Точно так же с творогом, ряженкой, кефиром.

Летом жирной пищи не хочется, но жиры организму необходимы. Заправляйте салаты оливковым маслом, добавляйте в блюда небольшие порции орешков — и вкусно, и полезно. Например, кедровые очень нежные, их можно есть неизмельчёнными. Грецкие лучше покрошить, а твёрдые орехи, вроде миндаля, лучше на сутки замачивать, чтобы они стали мягкими, нежными и гораздо более полезными. И орехи, и семечки должны быть сырыми.

В жару от холодных напитков и еды легко простудиться и заболеть ангиной

Если накормить ребёнка супом не получается, не заставляйте. Предложите свежевыжатый сок, овощи, фрукты или ягоды. После того как он поспит днём, аппетит разыграется. Летом стоит давать детям более плотный завтрак, чтобы организм получил максимальное питание, пока ещё не очень жарко. А в обед и на ночь — что-то более лёгкое: супы, кисломолочные продукты, фрукты и овощи.

"Летом у детей активно растут кости, мышцы и сосуды, а значит, организму нужна повышенная порция витаминов, которые являются катализаторами всех обменных процессов", — объясняет педиатр Татьяна Стеценко.

Ещё один важный момент — вода. Пить нужно много и часто. "Всегда берите с собой бутылку с водой и приучайте малыша регулярно пить. Поите несколько раз в день в промежутках между кормлениями, но лучше за 20 или 30 минут до еды. Учите малыша пить небольшими глотками: выпитая залпом вода даже в большом количестве не так хорошо утоляет жажду. Кроме того, можно готовить ягодные морсы, фруктовые компоты, в идеале без сахара", — отмечает Громова.

Напитки должны быть чуть ниже комнатной температуры, но ни в коем случае не из холодильника: в жару от холодных напитков и еды легко простудиться и заболеть ангиной.

Аллергия

Детям-аллергикам врачи советуют в летнее время слегка изменить климат, но куда именно лучше отправиться, вам порекомендует участковый педиатр. Если же вы всё-таки решили отдохнуть на морском побережье, выбирайте сезон с более щадящим климатом.

Не стоит во время отдыха увлекаться незнакомыми продуктами. Если же речь идёт о самых маленьких детях, то вообще всеми новыми для них. "Даже если они свежие, реакция может быть совершенно непредсказуемая", — говорит Татьяна Громова. Давать тот или иной фрукт и ягоды нужно по чуть-чуть. Если после нескольких ягод появилось покраснение, значит, давать больше нельзя. Если же ребёнок не испытывает никакого дискомфорта, тогда можно продолжать, постепенно увеличивая количество того или иного фрукта.

Ещё одна рекомендация от врачей — взять с собой на курорт антигистаминное лекарство. Особенно если поездка заграничная и обратиться к врачу довольно сложно.

Спорт

Физические нагрузки летом нужны, но сколько и какого вида, зависит прежде всего от самого ребёнка. Потому что главное условие летнего оздоровления — его позитивные эмоции. "Всё, что дети делают с позитивным настроем, идёт им на пользу. Поэтому даже такие не очень приятные для детей вещи, как гимнастика, нужно постараться превратить в весёлую игру", — уверена педиатр Татьяна Стеценко.

Если ребёнок не увлекается конкретным видом спорта, можно устраивать семейные велопрогулки. Это и приятно, и полезно. В безопасное время, когда не жарко, хорошо совершать продолжительные пешие прогулки. Например, по берегу моря — в утренние и вечерние часы, босиком по тёплому песку, камешкам.

"Очень полезны активные игры — дыхательная деятельность возрастает, и целебного воздуха с морской солью поступает в организм больше, ткани насыщаются минералами и кислородом", — рассказывает Татьяна Громова.

Если вы отдыхаете в деревне или на даче, позвольте ребёнку по утрам бегать босиком по росе. Кратковременное воздействие холодной воды на стопы приводит к тому, что их сосуды и одновременно сосуды носоглоточной области сужаются, а затем резко расширяются. В результате кровообращение в области носоглотки усиливается, создавая надёжную преграду для болезнетворных бактерий и вирусов, объясняют иммунологи.

Учёба

Относительно интеллектуальных нагрузок мнение психологов и учителей разделилось. Последние считают, что летом очень важно обязательно читать, решать уравнения, повторять пройденный материал, иначе мозг школьников приходит в состояние "спячки" и забывает то, что вкладывали в него в течение учебного года.

Психологи же считают это излишним. "Если ребёнок за лето всё забывает, значит так "хорошо" в школе учили, — убеждена психолог Алина Котенко. — Нельзя заставлять ребёнка насильно заниматься. Для начала спросите у него самого, что ему интересно. Ничего? Так не бывает!"

Детский психолог Александра Данилина рекомендует давать интеллектуальные нагрузки, не такие как в школе. Например, можно посвятить время изучению генеалогического древа, подтолкнуть ребёнка побеседовать с разными членами семьи, узнать об их детстве и юности. "Очень важно, чтобы источником информации стал кто-то из родителей или старшего поколения семьи. Ведь во время школьных занятий ребёнок неизбежно дистанцируется даже от самых близких родственников", — объясняет Данилина.

Экскурсии, мастер-классы, походы — всё это также обеспечивает активную интеллектуальную работу ребёнка.

Климат

Чтобы отдых пошёл ребёнку на пользу, нужно правильно провести акклиматизацию. Обычно родители могут вывезти малыша на море на 10 дней, реже — на три недели. Попадая в незнакомые климатические условия, организм ребёнка тратит много сил на привыкание. Для полной адаптации маленькому человечку понадобится две недели. Лишь привыкнув к новому климату, организм ребёнка начнёт "набираться здоровья". Так что постарайтесь выбраться на море хотя бы на месяц.

Но если такой возможности нет, то лучше менять климат на 7–9 дней. За это время организм не успеет настроиться на глубокую адаптацию к новым условиям, а вот избавиться от бледности и усталости успеет.

Кстати, для отдыха с ребёнком у моря лучше выбирать сезон самого щадящего солнца — первую половину июня или конец августа — сентябрь. И не забывать при этом, что, вернувшись с курорта, опять придётся акклиматизироваться. Поэтому не стоит отправлять ребёнка в садик или школу на следующий же день после приезда домой.

Ну а если ваш ребёнок совсем маленький, подумайте, так ли уж необходимо вам ехать с ним в дальние края именно сейчас. "Акклиматизацию дети переносят хорошо, но если климат значительно отличается от нашего, то стоит повременить с поездкой для ребёнка до года, — советует врач-педиатр высшей категории медцентра "Адонис" Людмила Юрченко. — А вот с трёх лет дети значительно лучше адаптируются к другим климатическим поясам".