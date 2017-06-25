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Главная » Стиль жизни » Снять и выбросить. 14 вещей, которые нужно убрать из мужского гардероба
Снять и выбросить. 14 вещей, которые нужно убрать из мужского гардероба
Фото: swjournal.ru

Снять и выбросить. 14 вещей, которые нужно убрать из мужского гардероба

Business Insider о предметах одежды, которые непозволительно носить взрослому современному мужчине

25.06.17 1036
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Предметам из этого списка нет места в шкафу взрослого мужчины. Некоторые из них безнадёжно устарели, некоторые были изначально ужасны. Вероятно, вы просто не знали об этом, когда их покупали. Мы не просим вас следовать новейшим модным тенденциям или выбрасывать деньги на дорогую дизайнерскую обувь, но если вдруг окажется, что у вас есть что-то из перечисленного, знайте: это нужно выбросить, а лучше сжечь.

"Выходная" рубашка

Это мужской эквивалент женского нарядного платья. Это рубашка, надев которую, вы считаете, что готовы к вечеринке. Возможно, вам нравится её цвет или полоски — в любом случае не надо больше её носить. Что бы её ни украшало, с этим наверняка перебор. И кстати, от самого понятия "выходной" рубашки лучше отказаться. Любая из ваших рубашек должна быть достаточно хороша, чтобы выйти в люди.

Джинсы с вышивкой

Носить вышивку на попе допустимо только в том случае если вы сделали её сами и хотите показать миру свою работу.

Пластиковые вьетнамки

Они могут быть на ваших ногах, когда вы идёте по песку на пляже. Уходя с пляжа их нужно срочно снять. Пластиковая обувь вообще-то предназначена для детей.

Шипованные ремни

Они просто кричат о вас: "Подросток!" Если вы уже изжили в себе подростковую агрессию, вам не нужен этот аксессуар.

Жилет на кнопках, который носят без костюма

Нравятся жилеты — носите костюм-тройку. С футболкой, да и вообще с любой повседневной одеждой жилет выглядит странно.

Широкие галстуки

Этот касается всех парней, носивших деловые костюмы в 1990-х годах. Они до сих пор ходят в галстуках, приобретённых в те времена. Хватит.               

Пиджак не по размеру

Конечно, пиджак должен быть удобным. В нём вы должны выглядеть стройным и респектабельным. Такого эффекта точно не достичь, если вы в нём утонете.

Туфли с квадратными носами

Когда-то такие туфли были в моде. К сожалению, умершие модные тренды иногда превращаются в зомби и пытаются продолжить жизнь после смерти. Помогите это остановить.

Одежда с огромными карманами

Если нет крайней необходимости постоянно держать в карманах какие-то крупные предметы, не стоит носить "грузовые" брюки и шорты. Во-первых, это не модно. Во-вторых, ваши ноги кажутся в них непропорционально крупными.

Плавки-семейки

Ребята, их уже давно никто не носит. Да, кстати, на ваших плавках не должно быть никаких карманов.

Шляпы модели "федора"

Крайне маловероятно, что вы умеете их носить. Если думаете, что умеете, спросите об этом нескольких человек из тех, кто вас любит, и тех, кто не очень любит.

Футболки со срезанными рукавами

Думаете, что можете надеть такую футболку, отправляясь в спортзал? Ошибаетесь. Даже там она будет выглядеть нелепо.

Вязанные шапки-чулки

Очаровательно смотрятся на маленьких детях в ненастную погоду. Однако взрослым мужчинам носить такие шапки противопоказано, особенно в помещении.

Украшения из конопляных волокон

Если так уж хотите их сохранить, помните: единственный случай, в котором уместно надеть такое украшение — поход на рок-концерт вместе с младшим братом.

По материалам: Business Insider
Перевод Марии Бондарь

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