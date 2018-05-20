Дональд Трамп оконфузился, назвав жену другим именем

Поздравляя свою жену с выходом из больницы в Twetter, президент США Дональд Трамп ошибся в написании ее имени.

Пользователи социальных сетей заметили конфуз и принялись делиться записью президента.

President Trump misspelled his wife’s name in his tweet about her return from the hospital. It was fixed five minutes later. pic.twitter.com/tcEr462Asb — Hunter Walker (@hunterw) 19 травня 2018 р.

Трамп написал, что первая леди, наконец, вернулась домой. Он подчеркнул, что чувствует она себя хорошо. Однако наблюдательные подписчики заметили, что Меланью супруг назвал Мелани. Об ошибке Трампа стали рассказывать активные пользователи твиттер, после чего запись со страницы исчезла и была заменена на правильную с корректно написанным именем первой леди.

Недавно Администрация социального обеспечения поделилась списком самых распространенных имен в США, сообщает Версия. Выяснилось, что в последнее время многие родители стали называть своих дочерей именем первой леди. Вот только имя Дональд стало падать в рейтинге после того, как Трамп стал президентом. В начале 21 века это имя было очень популярно среди американцев.

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Напомним, первая леди США Мелания Трамп перенесла операцию на почках. Она понадобилась для лечения доброкачественной опухоли. В больнице Мелания провела несколько дней и сегодня вернулась домой.