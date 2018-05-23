Ричард Гир сыграет в сериале впервые за 30 лет

В сериале будет всего 8 эпизодов

Голливудский актер Ричард Гир впервые за 30 лет сыграет в телевизионном сериале.

Об этом сообщает Deadline.

Шоу будет называться "Мать, отец, сын", а Гир сыграет в нем, как нетрудно догадаться, отца.

Мини-сериал производства ВВС будет состоять из восьми эпизодов. Режиссером выступит Том Роб Смит, ранее работавший над сериалом "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений".

Гир сыграет Макса, харизматичного американского бизнесмена, который владеет СМИ в Лондоне и во всем мире. Роль его бывшей жены досталась Хелен МакКрори. А их депрессивного 30-летнего сына сыграет Билли Хоул.

"В последний раз я работал над телепроектом 30 лет назад. Я счастлив работать с ВВС над этим удивительным и актуальным восьмичасовым проектом с талантливыми людьми", - заявил Гир.

Ранее Фокус сообщал, что в новом сериале Netflix Дженнифер Энистон сыграет президента США нетрадиционной ориентации. Роль первой леди досталась одной из сценаристов.