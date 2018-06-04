Дутерте уговорил женщину поцеловать его на сцене

Президента Филиппин Родриго Дутерте подвергли критике за публичный поцелуй в губы в столице Южной Кореи Сеуле.

Об этом сообщает BBC.

Дутерте встречался в Сеуле с филиппинскими экспатами. Двух девушек пригласили на сцену, чтобы вручить книги. Одну из них президент Филлипин обнял и поцеловал в щеку, вторую же Дутерте уговорил поцеловать его прямо в губы.

Альянс филиппинских женщин "Габриела" на своей странице в социальной сети Facebook назвал инцидент "отвратительной театральной постановкой президента-женоненавистника".

Сама девушка сказала, что в поцелуе не было никакого "злого умысла".

Дутерте неоднократно критиковали за неуважительное отношение к женщинам и шутки об изнасилованиях.

Напомним, Родриго Дутерте разрешил военным пристрелить его, если он пробудет на своем посту дольше положенного ему срока. Дутерте отметил, что военные не должны позволять кому-либо манипулировать и изменять Конституцию.