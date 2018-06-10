Кто смотрит порно по утрам. Как фильмы для взрослых влияют на нашу жизнь

Порно упорно входит в нашу социальную жизнь. Это не просто смешная игра слов. Всемирно известный сайт с контентом 18+ все чаще мелькает на страницах СМИ и упоминается в соцсетях: он выступает официальным спонсором, публикует рейтинги наиболее популярных категорий роликов, маркетологи этого интернет-ресурса читают лекции журналистам. Те, кто интересуется "темной стороной" секса, точно смотрели знаменитый "Стыд" Стива Маккуина, а любители пошловатого юмора наверняка хоть мельком смотрели "Страсти Дон-Жуана".

Но мало кто может признаться вслух, что смотрит порно. Более того, делает это часто.

Фокус собрал истории людей, которые регулярно смотрят видео для взрослых, и попросил украинских сексологов рассказать о негативных и позитивных последствиях этой привычки.

"Смотрю два раза утром и два раза вечером. Я женат"

Валентину 33 года, он счастлив в браке, есть дочка. С женой отношения складываются хорошо, руководящая должность заставляет проводить много времени на работе. Валентин зависим от порно. "Я мастурбирую где-то 4 раза в день – два утром и два вечером. И у меня нормальный секс с женой", – рассказывает Валентин. Кстати, супруга его увлечение не разделяет и не поддерживает: Валентин не смотрит любимое видео в открытую и не приглашает жену присоединиться к просмотру, а она, в свою очередь, закрывает глаза на специфические пристрастия мужа.

Валентин заинтересовался сексом в достаточно раннем возрасте – около 11 лет, и с тех пор этот интерес прогрессирует. Все начиналось с эротических картинок, любовных сцен в фильмах, а теперь порнография сопровождает Валентина ежедневно. "Однажды у меня был месяц воздержания, но это максимум. Я тогда начал встречаться с новой девушкой, было много свободного времени, и все сексуальные потребности я удовлетворял с ней", – вспоминает мужчина о событиях десятилетней давности.

Поскольку Валик в принципе склонен к зависимостям, "порноголизм" он воспринимает относительно спокойно. Признает и позитивы, и негативы. "Для меня порно – еще один вид наркотика. Это быстрый способ получить свою дозу. Порно чем-то похоже на фаст-фуд – чувствуется ненатуральность, фальшивость, есть неприятное послевкусие. Я трачу на это довольно много сил, но если бы я занимался сексом 4 раза в день, то ни на что другое меня бы точно не хватало", – делится своей историей Валентин. Ограничивать себя в просмотре он не планирует. По крайней мере, пока.

"С 16 лет пытался избавиться от этого"

Сергей называет себя человеком, который выздоравливает от сексозависимости. Он ходит на собрания клуба анонимных сексоголиков, где общается с мужчинами и женщинами, у которых похожие проблемы.

Жизнь Сергея с молодости была полна пагубных привычек – пристрастие к алкоголю, никотиновая зависимость, воровство, страсть к порноматериалам – похоть, как это называет сам парень.

"С самого начала я чувствовал токсические чувства, с самого первого раза, когда попробовал мастурбировать. Я сразу сказал себе, что не повторю больше этого и тут же повторил. И с 16 лет я пытался от этого избавиться", – откровенно рассказывает Сергей. Токсичные последствия, по его словам, – это чувство вины, стыда, раскаянья, отчуждение от себя, ощущение одиночества. Они были настолько сильны, что загнали человека в депрессию, от которой он пытался лечиться антидепрессантами.

Свою зависимость от просмотра порно Сергей тоже сравнивает с наркоманией и алкоголизмом, когда дозу нужно постоянно увеличивать, а со временем становится безразлично, что ты употребляешь, лишь бы получить удовольствие. "Это как при алкоголизме, толерантность растет. Вначале я выискивал в книгах какие-то такие моменты, потом подглядывал, потом эротические журналы, кассеты, потом интернет. Там тоже смотришь что-то одно, а со временем начинаешь искать что-то необычное: хард-порно, зоопорно, гей-порно, с бабушками, с молодыми девушками, групповое – все, что угодно", – рассказывает парень о развитии проблемы. Иногда случались своеобразные "запои": Сергей мог закрыться на два-три дня дома и посвящать себя просмотру любимых фильмов. Это успокаивало его на месяц, но потом все повторялось.

Социальная жизнь Сергея тоже страдала от его зависимости. Он рассматривает это как комплексную проблему, когда токсичные эмоции принципиально не дают построить гармоничные отношения и с друзьями, и в браке. Однако бывали и конкретные недоразумения. "Однажды, когда я устроился на новую должность, администратор вычислил, что я смотрел порнографию на работе. Это очень неприятно. Просто на работе устаешь, нервничаешь, и возникает желание снять напряжение через просмотр порно. При всех этого делать не будешь, потому просто остаешься после работы и делаешь, что хотел", – делится подробностями Сергей.

В интимной жизни пристрастие к порно тоже играло негативную роль: партнершам было неприятно повторять по просьбе Сергея происходящее в фильмах. Иногда он сам, чтобы не быть отвергнутым и обиженным, выбирал вариант закрыться на кухне и сделать все самому. Хотя "послевкусие" после этого, по словам самого Сергея, ужасное: "Это чувство ненависти, стыда, пустоты".

Сейчас Сергей через общение с выздоравливающими людьми и медитацию отходит от своего пристрастия. "Есть терапевтический эффект даже от того, что проговариваешь это. Для меня выздоровление – это гармоничные отношения в браке, а если их нет, то нужно воздержание", – уверен Сергей.

"Смотрю порно по работе"

Мария часто смотрит порноролики. Но зависимости у нее нет – она просто работает в интернет-магазине сексуальных товаров, и для описания и лучшего понимания функций интимных игрушек."На работе я могу просто целый день смотреть порно. А что, это я игрушки изучаю", - смеется девушка, совершенно не стыдясь этой темы.

Однако и для развлечения Мария тоже может посмотреть какие-то очень оригинальные и нетрадиционные порнофильмы. "Иногда смотрю "по фану". Может заинтересовать какое-то артхаусное порно – секс с птеродактилями, например. Однажды наткнулась на фильмы из категории "дэддис" — там 70-летние дедушки и молодые парни, или же двое дедушек. Там даже сюжет какой-то был. Я бы с радостью такое еще раз посмотрела, чисто для "поржать", – весело рассказывает Маша.

Проблемы из-за порно у нее были только единожды: бывшая девушка Марии достаточно негативно относилась к ее шуточному увлечению. "Моя девушка часто воспринимала все разговоры или шутки о порно в штыки, как какое-то мое неудовлетворение. Но сейчас мы с ней лучшие подруги и она даже удивляется, что она была такой нетерпимой", – делится Маша.

Сейчас она живет с парнем и в вопросах порно у них полная гармония: они вместе могут посмотреть что-то ради смеха, могут разнообразить свою интимную жизнь парой-тройкой игрушек с Машиной работы, и никогда не конфликтуют по этому поводу. У парня Марии тоже есть свои пристрастия – он любит ретро-порно.

Обилие секс-контента на работе и в качестве развлечений повлияло на девушку скорее положительно: она более широко смотрит на способы получения удовольствия и не ограничивает себя разными запретами. "Я открыта к получению удовольствия, и я знаю, что оно бывает разным. У каждого свои особенности организма, нужно изучать свое тело. Если бы я всего этого не видела и не знала, то возможно, у меня были бы какие-то табу. А сейчас я это рассматриваю как нормальные близкие отношения", – говорит Мария.

Профессиональный взгляд со стороны

Сексологи сходятся на мысли, что влияние порнографии на жизнь и психику человека скорее негативное, чем позитивное. Естественно, все зависит от частоты просмотров, от восприятия того, что происходит на экране, и желания перенести это в свою жизнь.

"В порно можно выбрать блондинку, брюнетку, худенькую, полную. В жизни такого не сделаешь. Создается иллюзия управления людьми"

Исполнительный директор Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины Михаил Шевченко видит ряд негативных факторов просмотра порно. В частности, он утверждает, что при частом просмотре таких роликов формируется зависимость, уменьшается сексуальное влечение, происходит нарушение сексуальных контактов, ослабляются эрогенные зоны. При этом он отмечает, что отношение к порно может быть разное: начиная от заинтересованности и ситуативных попыток избавиться от стресса до зависимости (аддикции), когда у человека рушатся социальные контакты и отношения, ухудшается внимание, снижается уровень интеллекта. Зависимость от порнографии формируется так же, как алкогольная: вначале человек может прибегать к этому раз в неделю – просто расслабиться после работы (пример: выпивать в пятницу, после рабочей недели), потом любой эмоциональный всплеск или социальный контакт будет сопровождаться прибеганием к предмету зависимости (пример: выпить после любого стресса), а на третьей стадии социальная жизнь человека разрушается под влиянием зависимости.

"По исследованиям западных институтов, около 60% тех, кто смотрит порно, "скатываются" к психопатологическим тенденциям, 15-20% могут заниматься насилием", – говорит Шевченко.

В порнографии обесценивается телесность, а во главу угла ставится инстинкт. "В порно отсутствует конгруэнтность, сопереживание, сочувствие. Секс – это инструментарий, который обездуховлен. В порно можно выбрать блондинку, брюнетку, худенькую, полную. В жизни такого не сделаешь. Создается иллюзия управления людьми", – описывает негативное влияние на психику человека Михаил Шевченко.

Отношения между партнерами тоже страдают от излишнего пристрастия к просмотру порнофильмов, поскольку нивелируется личность человека. Особенно это касается гетеросексуальных мужчин, поскольку большинство контента порносайтов ориентировано именно на них. "Мужчина не сможет выстроить долгих гармоничных отношений. Он создает предпосылки неблагополучной в интимном плане семьи. Он не учится понимать женщину — просто не видит ее. Порнофильмы сделаны плюс-минус под копирку, они делают из женщины объект и лишают ее индивидуальности. Меняются цвет кожи, волос, рост и вес. А ведь у каждой женщины индивидуальные эрогенные зоны, каждой нужна своя особая прелюдия", – рассказывает сексолог, сооснователь Музея Секса Дмитрий Свиридов.

"Порнофильмы сделаны плюс-минус под копирку, они делают из женщины объект и лишают ее индивидуальности"

Позитивов в просмотре порно немного, и те касаются людей, которые ведут осознанную интимную жизнь. "Порнофильмы – это хороший способ разнообразить свою сексуальную жизнь для пары, но в том случае, когда оба понимают, что делают. Порно может стать интересным антуражем, который принесет перчинку в их интимные отношения. Можно найти какие-то позы и попробовать поэкспериментировать. Например, создать эффект "присутствия" при просмотре роликов с групповым сексом или почерпнуть идеи для новых мест – в автомобиле, к примеру. Но это только для пар в осознанных сексуальных отношениях, они развиваются, стараются слышать друг друга", – говорит Свиридов.

Михаил Шевченко делает акцент на использовании порно в лечении определенных проблем со здоровьем. "Во время терапии может быть нужно порно и мастурбация, если, к примеру, у мужчины хронический простатит", – говорит специалист.

Кроме того, по словам Шевченко, порнография несет определенную функцию "анестезии" – дает человеку возможность убежать от реальных проблем в виртуальный мир. "Это как костыль, который здоровые люди не будут использовать. А здоровая сексуальность развивается только в паре", – уверен Шевченко.