22-летняя голландская модель Роми Стрейд примерила несколько разных купальников, которые имели большую популярность в 80-90-х годах прошлого века.
Видеоролик и фото "ангел" Victoria's Secret выложила на своей странице в Instagram.
Роми позировала возле винтажных машин и на мотоцикле, каталась на роликах и просто веселилась.
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