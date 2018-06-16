Охота на браконьеров. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат

"Преступление в маленьком городе" / Small Town Crime

Режиссёр: Эшом Нелмс, Йен Нелмс

В главных ролях: Джон Хоукс, Энтони Андерсон, Роберт Форстер

США, детектив, 91 мин.

Сюжет: Майк (Хоукс) — коп, которого выгнали из полиции за пьянство и перестрелку, закончившуюся смертью напарника. Он живёт на пособие, пьёт с самого утра, чтобы проснуться, и на всех собеседованиях честно сообщает, что у него проблемы с алкоголем. Окончательно спиться герою помешает умирающая на обочине девушка — он подберёт её и отвезёт в больницу, но когда врачи не сумеют её спасти, Майк закажет визитки частного детектива и начнёт расследование.

Зачем смотреть: "Преступление в маленьком городе" — это третий совместный фильм братьев Нелмс. Их предыдущие работы имели скромный успех на крошечных кинофестивалях. Новая лента гораздо заметнее уже потому, что главную роль здесь сыграл Джон Хоукс, номинант на "Оскар" за криминальную драму "Зимняя кость". Хоукс — настоящий мотор всех событий на экране. Именно он вытаскивает фильм из болота жанрового насупленного детектива к более жизнерадостным берегам, где главный герой может позволить себе блевать пивом по утрам, не вытирая улыбки с небритого лица. "Преступление в маленьком городе" не пытается дать пинка Гаю Ричи или сыграть в братьев Коэн — это небольшое кино, которому очень комфортно в собственной шкуре.

"Медвежонок Бригсби" / Brigsby Bear

Режиссёр: Дэйв МакКери

В главных ролях: Кайл Муни, Марк Хэмилл, Джейн Адамс

США, комедия, 97 мин.

Сюжет: Джеймсу почти тридцать, но он всё ещё живёт с родителями. Ну, бывает. А как насчёт того, что он каждый вечер включает мультики про плюшевого медведя, который спасает галактику? Да сейчас все такое смотрят, правда? Но Джеймс живёт в бункере, с родителями, которые на самом деле его сумасшедшие похитители, считающие, что воздух отравлен токсинами и только под землёй они в безопасности. Хорошо, что однажды дверь бункера сломает ФБР и Джеймс окажется на свежем воздухе — вот только свобода тоже бывает токсичной.

Зачем смотреть: "Медвежонок Бригсби" — дебютная лента Дэйва МакКери, который продолжает быть среди режиссёров и сценаристов знаменитого комедийного скетч-шоу "Субботним вечером в прямом эфире". Фильм МакКери вполне мог оказаться одним из скетчей, если бы режиссёр не пошёл в этой истории до конца — на манер драмы "Комната", события здесь не заканчиваются побегом из заточения, а лишь начинаются. Плюшевый медвежонок из мультиков оказывается для главного героя единственной точкой опоры в огромном новом пугающем мире, где воздух чист и ты можешь идти куда хочешь. Прощание с иллюзиями необходимо для взросления, но как быть, когда иллюзии были всей твоей жизнью?

"Жизнь подонков" / Lowlife

Режиссёр: Райан Проус

В главных ролях: Ники Мишо, Рикардо Адам Зарейт, Марк Бёрнэм

США, триллер, 96 мин.

Сюжет: у Кристал (Мишо) беда — её мужу нужна пересадка почки, иначе он умрёт. Она обращается к Тедди (Бёрнэм), криминальному авторитету, который может достать всё: от наркотиков и проституток до свежих внутренних органов. Но когда Тедди находит идеального, по его словам, донора, начинаются проблемы: донор мало того, что беременна, так ещё и носит в себе потомка легендарного рестлера Эль Монстро — и отец не отдаст без боя мать своего ребёнка на стол подпольного мясника.

Зачем смотреть: уже из описания ясно, что "Жизнь подонков" — это фильм карнавальной категории "В". Кровь льётся, словно вода из пожарного шланга, и в огне здесь окажутся все, ведь у каждого героя припрятано по мешку грехов за пазухой. Фильм дебютанта Райана Проуса поделён на четыре главы с разными персонажами, которые в итоге пересекутся между собой в кульминации истории — примерно так работало "Криминальное чтиво". Режиссёру льстят параллели: "Конечно, я люблю Тарантино, но моя лента не задумывалась как подражание кому-либо. Хотя не буду сопротивляться — круто, когда твоё имя употребляют с Квентином в одном предложении!" "Жизнь подонков" не станет фильмом всей вашей жизни, но и заскучать точно не даст.

"След зверя" / Pokot

Режиссёр: Агнешка Холланд, Касия Адамик

В главных ролях: Агнешка Мандат-Грабка, Виктор Зборовский, Якуб Гершал

Польша — Германия — Франция, триллер, 93 мин.

Сюжет: Польша, наши дни. У пожилой учительницы английского языка (Мандат-Грабка) пропадают её любимые собаки. Весь день она ходит по лесу и привлекает к поиску детей из своего класса, но вместо собак они находят убитого браконьерами оленя. Наутро учительница получает втык от директора за такую внеклассную активность и решает начать борьбу с отстрелом животных. Вот только главным её врагом станут не браконьеры, а человеческое равнодушие.

Зачем смотреть: современный классик польского кино Агнешка Холланд начинала ассистентом у других польских легенд, Анджея Вайды и Кшиштофа Занусси, а позже доросла до трёх номинаций на "Оскар" и собственной звезды на Голливудской аллее славы. "След зверя" — новая картина Холланд, на этот раз она делает эдакий деревенский "Твин Пикс" с экологическим уклоном. Когда охотников начинают убивать одного за другим, а полиция не находит никаких улик, кроме странных следов звериных лап на месте преступления, невольно задашься вопросом: а не сама ли Природа охотится на браконьеров? На Берлинском кинофестивале "След зверя" получил премию имени историка кино Альфреда Бауэра, которую вручают за "открытие новых горизонтов в киноискусстве".