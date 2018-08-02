Украина все-таки сможет принять участие в детском "Евровидении-2018"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины, несмотря на недофинансирование, все-таки проведет национальный отбор для участия в детском песенном конкурсе "Евровидение-2018". Однако отборочный этап состоится онлайн.



Об этом сообщает пресс-служба UA.Первый.



Так, участие в данном конкурсе предполагает крупные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос Европейского вещательного союза – организатора конкурса – за участие в соревновании. В условиях недофинансирования, НОТУ не имеет материального потенциала осуществить все необходимые расходы.



Именно поэтому "Общественное" впервые отказывается от телевизионной версии национального отбора и проведет отборочный этап лишь онлайн, ведь это позволит снизить затраты на производство.

"Вместе с тем, проблема уплаты годовых членских взносов в ЕВС и обязательного взноса за участие в детском песенном конкурсе "Евровидение-2018" остается открытой. Так же пока нет средств для обеспечения участия украинской делегации на международном этапе конкурса", - отмечают в пресс-службе.



Национальная общественная телерадиокомпания Украины надеется, что правительство выполнит свои обязательства и дофинансирует НОТУ согласно закону "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".



На сегодняшний день в распределении расходов госбюджета Украины на 2018 год для НОТУ предусмотрено лишь 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года, поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", где говорится, что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.



Отмечается, что Европейский вещательный союз уже подтвердил участие в конкурсе на основе обязательства НОТУ оплатить необходимые взносы осенью.



Таким образом Украина стала 20 страной, которая будет принимать участие в международном песенном конкурсе.



Отметим, в ноябре 2018 года конкурс состоится в Минске. Украина принимает участие в соревновании с 2006 года, однако впервые за всю историю конкурса вынуждена была заявить об отказе в участии.