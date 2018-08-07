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Главная » Стиль жизни » Warner Bros. снимет фильм о кузине Супермена

Warner Bros. снимет фильм о кузине Супермена

Warner Bros. снимет фильм о кузине Супермена
Фото: nerdist.com

Возможно, в фильме о Супергерл появится и обновленная версия Супермена

07.08.18 53
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Студия Warner Bros. и компания DC Entertainment начали работу над фильмом о Супергерл, двоюродной сестре Супермена.

Сценарий к фильму о героине комиксов напишет Орен Узил, сообщает Deadline.

Пока неизвестно, кто будет продюсером и режиссером картины о Супергерл. 

Также остается неясным, появится ли Супермен в новом фильме. Однако, по слухам, Warner Bros и DC хотят представить новое воплощение Супермена, и предстоящая история о его сестре будет отличным поводом показать обличье супергероя.

Согласно мифологии DC, Супергерл родилась на планете Криптон, и в подростковом возрасте сбежала с нее вместе с младшим двоюродным братом, который стал известен на Земле как Кларк Кент.

В 1984 году вышел первый фильм о Супергерл, главную роль в котором сыграла Хелен Слейтер. В 2015 году вышел сериал Супергерл с Мелиссой Бенойст в главной роли.

Напомним, британские эксперты назвали лучший супергеройский фильм в истории. Лидером был признан "Супермен" с Кристофером Ривом в главной роли, выпущенный в 1978 году. 

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