Украинская группа заняла 2 место на музыкальном фестивале в Германии

Рок-группа из Луцка Motanka заняла 2 место в батле на популярном музыкальном метал-фестивале Wacken Open Air, который проходил в Германии.



Об этом участники коллектива сообщили на своей странице в Facebook.



Отмечается, что в финале W.O.A Metal Battle участвовали представители 28 стран. После двух насыщенных конкурсных дней жюри должно было выбрать 5 победителей. Время выступления для каждой группы было ограничено до 20 минут.

"Откровенно говоря, мы до сих пор не можем поверить, что наша мечта сбылась. Мы сыграли на крупнейшем метал-фестивале мира – Wacken Open Air! Кроме того, мы получили многочисленные отзывы и похвалу от профессиональных музыкантов и менеджеров, что было для нас особенно важно", - говорится в сообщении.



Первое место заняла китайская группа Die From Sorrow. Остальные места заняли коллективы из Румынии, Дании и Швеции.

Отметим, ранее на Международном фестивале оркестровых и хоровых коллективов во Флоренции (Италия) детский хор "Щедрик" занял первое место.