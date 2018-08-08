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Главная » Стиль жизни » У премии "Оскар" появится приз зрительских симпатий

У премии "Оскар" появится приз зрительских симпатий

У премии "Оскар" появится приз зрительских симпатий
Фото: Informburo.kz

В новой номинации будут награждать самые кассовые фильмы

08.08.18 8
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С 2019 года американская киноакадемия будет выбирать и награждать "Лучший популярный фильм". Таким образом, премия "Оскар" получит еще одну номинацию.

Об этом сообщают Факты.

В отличие от номинации "Лучший фильм", в которой жюри пытается отметить ленты с наивысшей художественной ценностью, новую награду будут вручать фильмам для массового зрителя с большими кассовыми сборами. Это такой себе приз зрительских симпатий. Одним из претендентов на новую премию уже называют "Черную пантеру".

Новую номинацию учредители премии "Оскар" вводят впервые с 2001 года.

Кроме того, длительность церемонии награждения будет сокращена на 60 минут и займет всего три часа.

Вручение статуэток в технических номинациях предложено не давать в эфир и проводить награждение во время пауз на рекламу. Кроме того, киноакадемики решили более тщательно подойти к выбору даты для церемонии награждения. В 2019 году церемония состоится 24 февраля, но уже с 2020 года ночь вручения "Оскаров" перенесут на более раннюю дату — на 9 февраля.

Напомним, у актрисы Фрэнсис Макдорманд украли статуэтку премии "Оскар" на вечеринке после церемонии награждения. Злоумышленник схватил статуэтку, когда артистка отложила ее, чтобы пообщаться с другими гостями.

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