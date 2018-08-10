Украинские футболисты отказались жить в чешском отеле "Москва", - СМИ

Подопечные Андрея Шевченко будут жить в других гостиницах

Украинские футболисты отказалась бронировать номера в отеле "Москва" в Чехии накануне матча Лиги Наций против местной сборной.



Сбор национальной команды начнется 2-го сентября в Киеве, а 5-го сентября сборная вылетит в Чехию, передает Команда№1.



Организаторы матча в городе Злин получили отказ украинской сборной ночевать в большом отеле под названием "Москва", поэтому подопечные Андрея Шевченко будут жить в двух гостиницах поменьше.

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5-го сентября сборная Украины проведет открытую тренировку в городке Угорске-Градиште, который находится в 30-ти километрах от Злина, а 6-го сентября сборной предстоит поединок против Чехии.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинские дзюдоисты не получат призовые за бронзу первого в истории чемпионата Европы среди смешанных команд, потому что он проходил на территории России.