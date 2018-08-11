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Главная » Стиль жизни » Лайма Вайкуле призналась, почему отказывается петь в Крыму

Лайма Вайкуле призналась, почему отказывается петь в Крыму

Лайма Вайкуле призналась, почему отказывается петь в Крыму
Лайма Вайкуле

Артистка, несмотря на большие гонорары, не планирует посещать аннексированный Россией украинский полуостров

11.08.18 622
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Популярная певица из Латвии Лайма Вайкуле накануне своего концерта в Одессе сделала неожиданное заявление относительно статуса Крыма. Об этом пишет Думская.

Артистка утверждает, что, несмотря на большие гонорары, не планирует посещать аннексированный Россией украинский полуостров.

"Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам,  -  уточнила Вайкуле. В СМИ ее часто называют "российской певицей", хотя у Вайкуле латвийское гражданство.  -  Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", – ответила звезда на вопрос, поедет ли она выступать в Крым.

Так же актриса однозначно заявила, что у нее нет и не может быть ностальгии по советскому прошлому.

"Нет и нет! У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело. Может, это и вам предстоит в Украине. В 90-х я увидела человека, у которого вместо обуви были зимой газеты. Переход был очень тяжелым. Я в политике ничего не понимаю, но если вы вступите в Евросоюз… Я знаю, что любой переход очень сложный. Мы прошли это. В Латвии десять лет была нищета. Но сегодня мы счастливы", - заявила Вайкуле.

Напомним, американская компания Best Western Hotels & Resorts, последняя западная сеть отелей в Крыму, ушла с оккупированного полуострова в результате действий санкций.

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