Лайме Вайкуле – 70: ее цитаты о российско-украинской войне и топ-7 хитов латвийской певицы

31 марта отмечает юбилей одна из самых известных у нас латвийских поп-звезд, сразу выразившей полную поддержку Украине после полномасштабного вторжения РФ.

Related video

Лайма Вайкуле была одной из трех главных певиц СССР середины 1980-х вместе с Аллой Пугачевой и Софией Ротару. У нее на сегодня 14 альбомов и 20 миллионов проданных дисков. Но, пожалуй, только Вайкуле из указанной троицы можно назвать секс-символом того времени. Фокус расскажет почему так получилось, о карьерном взлете певицы и дадим семь ее легендарных хитов.

Конечно, поддержка Украины cо стороны латвийской звезды не удивляет. Лайма в июле 2023 года провела в Юрмале свой фестиваль Laima RendezVous в поддержку Украины. Во-первых, Вайкуле пригласила туда выступить наших артистов: Верку Сердючку, Макса Барских, Олю Полякову, ALEKSEEV. Во-вторых, это мероприятие было благотворительным – деньги оттуда были направлены на помощь украинским детям.

Вайкуле множество раз высказалась в медиа – в поддержку нашей страны. Приведем, для примера, три цитаты.

"Когда началась война, я думала о том, что люди намного лучше и милосерднее. И для меня было большое разочарование… Почему Россия напала на Украину? Уничтожаются люди, звери, природа".

"Тут не надо искать никаких оправданий: Россия виновата, она агрессор, она напала абсолютно без какой-либо причины. Нет причины! "НАТО угрожает РФ", "украинцы бы напали на россиян" — это все вранье и выдумки, это нужно понимать!"

"Война это так страшно!.. Почему война должна происходить на одной территории? Если люди дерутся, то синяки получают одни и другие. Я не понимаю, почему люди этого не боятся. Мне кажется, россияне тоже должны бояться, чтобы война не началась на их территории. Я почти уверена, что это произойдет"

А теперь вернемся к вопросу: почему же латвийская певица стала в свое время секс-символом в СССР среди певиц?

В 1984 году ее появление на центральном ТВ с номером "Веселые мухоморы" произвело впечатление разорвавшейся бомбы (я учился в школе, поэтому отлично помню этот эффект). И в первую очередь – эстетическое (то, что песня была латышским ремейком хита "Big Fun" американской диско-группы Kool & the Gang мы, понятно, не ведали). Полураздетая солистка на фоне девушек с китайскими конусообразными головными уборами, изображавшие то ли грибы, то ли зонтики – была необыкновенно эротична. Танцевальный ансамбль вкупе с вокалисткой являли собой уточенное, стильное и одновременно провокативно-сексуальное шоу. Откуда они такие взялись? Это была школа варьете "Юрас перле" (от латышского — "Морская жемчужина") – ночного бара в Юрмале, известного среди элиты на всю страну. Их фишкой была изысканная утонченность и одновременно сексуальная раскрепощенность: "Юрас перле" были латвийским прототипом парижского кабаре "Мулен Руж". Курортная Юрмала была эдаким шлюзом на Запад, сюда приезжала вся советская элита: от артистов первой величины до чиновников высокого ранга и криминальных авторитетов. Лайма была солисткой "Юрас перле" с 1979 по 1984. Мощно поставленные танцы и хриплый, чувственный голос стали визиткой "Юрас перле". Но Лайма пошла дальше в карьерном росте и вскоре стала известной на всю страну певицей.

Конечно, ее взлет произошел не только из-за сексуального сценического образа, а, в первую очередь, из-за оригинального репертуара, который ей написал композитор Раймонд Паулс. Она еще в 15 лет стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса. "Это случилось в филармонии. Мне было 15 лет. В то время я занималась музыкой и пением у маэстро Заходника, а он работал с Раймондом Паулсом — распевал и ставил голоса певцам Раймонда. Учитель меня любил, считал, что я хорошо пою, поэтому и повел на прослушивание к Паулсу. Помню, как я пела в темном филармоническом зале, было, наверное, часов шесть вечера, и вдруг сзади ко мне подошел человек, похлопал по плечу и сказал: "Малыш, я тебя беру". Это и был Раймонд Паулс", — вспоминала певица.

Но талантливый композитор, как мы помним, в дуэте с поэтом Ильей Резником долго писал хиты для Аллы Пугачевой: "Старинные часы", "Миллион алых раз", "Маэстро". Но когда последняя неожиданно переключилась на сотрудничество с Владимиром Кузьминым, а потом с Игорем Николаевым, Паулс вплотную занялся творчеством для своей давней знакомой – Лаймы. И песенные шедевры посыпались один за другим: звучали они совершенно иначе в сравнении с примадонной советской эстрады. При внешней отстраненности и изящности — эдакий удивительный микс эротичности и одновременно недоступности — Лайма исполняла душевные песни о преданной любви, трогающее за сердце массового зрителя: ее аудитория быстро стала многомиллионной. При этом в ее шоу отсутствовал даже намек на вульгарность и ей как никому другому подходило определение эстрадной дивы. Все эти соединения несочетаемого сделали ее манеру исполнения уникальной.

Топ-7 хитов Лаймы Вайкуле

Лайма Вайкуле — "Веселые мухоморы" (1984)

Как я уже подчеркнул выше: здесь, в раннем выступлении, поражает, в первую очередь, сексуальный имидж певицы: коротенькое платьице, длинные голые ноги. При этом, она так умудряется танцевать, что видно даже нижнее белье – неслыханная дерзость по тем временам. Эта раскрепощенность солистки варьете "Юрас перле" действовала ошеломляюще. Ну и ремейк американского диско-хита тоже хорош.

Лайма Вайкуле — "Веселые мухоморы" (1984)

Лайма Вайкуле — "Вернисаж" (1986)

Песня, исполненная в дуэте с Валерием Леонтьевым, делает Вайкуле всесоюзной знаменитостью. Как раз только Леонтьев из официальной советской поп-эстрады обладал тем же набором, что был у Вайкуле: он провокативно-сексуально одевался и его номера имели оригинальное танцевальное "обрамление". Эти двое – в паре – удвоили или даже утроили собственную энергию таким зажигательным хитом.

Лайма Вайкуле – "Чарли" (1987)

Великолепный драматично-танцевальный номер, стилизованный под творчество Чарли Чаплина.

Лайма Вайкуле – "Чарли" (1987)

Лайма Вайкуле — "Еще не вечер" (1988)

Песня, ставшая визитной карточной певицы на десятилетия.

В этой песне проявляется и довольно сильный характер певицы. Хит – о верности своему любимому человеку, не смотря на разные жизненные испытания. Известно, что Лайма Вайкуле вместе со своим гражданским мужем – музыкантом Андреем Латковким ( они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе – их брак действителен только там и не признается в других странах) вместе уже 46 лет. Так, что текст песни оказался пророческим.

"Еще не вечер, еще не вечер, еще в запасе время есть у нас с тобой.

Еще не вечер, еще не вечер, еще открыты двери надежде и доверью.

Пусть говорят, что стал с годами труден путь,

Пусть говорят, былое счастье не вернуть.

Только не буду верить я таким словам.

Никому тебя я не отдам".

Лайма Вайкуле — "Еще не вечер" (1988)

Лайма Вайкуле — "Скрипач на крыше" (1988)

"Скрипач на крыше" — это известный бродвейский мюзикл, написанный по рассказам нашего земляка, еврейского классика Шолом Алейхема — о судьбе Тевье-молочника и его пяти дочерях, живших в селе под Киевом. Название было взято в честь известной одноименной картины Марка Шагала. Но текст Ильи Резника не имеет прямого отношения к этой американо-еврейской классике. Он о том, что надо следовать высокому предназначению, данному тебе судьбой, не размениваясь. И тогда твоя работа отзовется в ком-то даже через годы.

По сюжету скрипач на крыше играл круто, но город больше любил "попсового" гитариста. Не выдержав конкуренции, скрипач "ушел вдаль по бездорожью". Но лирическая героиня все равно постоянно вспоминает его глубокий, светлый образ.

"Скрипач на крыше грустный мой скрипач,

Скрипач на крыше вспомни обо мне,

Скрипач на крыше струн печальный плач,

Я снова слышу в каждом сне.

Лайма Вайкуле — "Скрипач на крыше" (1988)

Лайма Вайкуле — "Я за тебя молюсь" (1990)

Снова проникновенная песня о верной любви.

"Я не верю в расставания — я с тобой.

Между нами расстояния — я с тобой.

Где бы ни был, ненаглядный мой — я с тобой,

Каждый час и каждый миг земной — ты мой.

Я за тебя молюсь, я за тебя боюсь,

И слышу я, мой Бог, твой каждый вздох,

Я за тебя молюсь и слез я не стыжусь.

Прощай, судьба хранит тебя .

Больше ничего, больше ничего, ничего…"

Лайма Вайкуле — Я за тебя молюсь (1990)

Лайма Вайкуле – "Я вышла на Пикадилли" (1996)

Улица и площадь Пикадилли – одно из романтических мест в Лондоне, где часто назначают свидания. И песня Лаймы – о любви, но с налетом роскоши и стильности, который присущ этому месту в столице Великобритании.

"Зачем вы меня забыли зачем вам меня не жаль,

Я вышла на Пикадилли набpосив на плечи шаль

Вы гладили воpот шубы и глядя в мои глаза

Искали губами губы и все что искать нельзя.

По улице Пикадилли я шла ускоpяя шаг,

Когда меня вы любили я делала все не так".

И бонус – недавнее исполнение этого хита Лаймой вместе с популярным украинским певцом – Димой Монатиком.

MONATIK & Лайма Вайкуле — "УВЛИУВТ на улице Пикадилли" (2020)

Точнее Дмитрий и Лайма исполняют тут прифанкованную смесь песни "Я вышла на Пикадилли" и "УВЛИУВТ" (Упали в любовь и ударились в танцы) авторства Монатика. Микс получился органичный, клип яркий ( не смотря на довольно навязчивый продактплейсмент одного драже для освежения дыхания). Сногсшибательно одетая Лайма тут появляется только в финале. Вещь получилась, потому что обоим этим звездам в равной степени присуща танцевальность и стильность.