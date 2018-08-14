В Китае в Шанхайский университет водного транспорта приняли гуся, чтобы спасти ему жизнь.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Фото: scmp.com
Хозяйка птицы переезжала в другой город и не могла забрать его с собой. Она попросила руководство университета приютить гуся, поскольку настолько привыкла к нему, что не смогла приготовить птицу.
Фото: scmp.com
Руководство университета на только приняло гуся по кличке Гугу, но и выдало ему официальное свидетельство о допуске к учебе. Птицу поселили на охраняемом озере Дишуй.
Отметим, ранее гарвардские студенты изобрели микроробота, способного передвигаться под водой