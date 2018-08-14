Руководство университета выдало ему официальное свидетельство о допуске к учебе

В Китае в Шанхайский университет водного транспорта приняли гуся, чтобы спасти ему жизнь.



Об этом сообщает South China Morning Post.

Фото: scmp.com

Хозяйка птицы переезжала в другой город и не могла забрать его с собой. Она попросила руководство университета приютить гуся, поскольку настолько привыкла к нему, что не смогла приготовить птицу.

Фото: scmp.com

Руководство университета на только приняло гуся по кличке Гугу, но и выдало ему официальное свидетельство о допуске к учебе. Птицу поселили на охраняемом озере Дишуй.



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