Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины

Лечебные грязи, дикая природа и возможность позагорать нагишом. В Украине есть пляжи, которые по уровню комфорта могут тягаться с пляжами лучших средиземноморских курортов. Фокус рассказывает, где они и как туда попасть

Морской биолог, защитник природы Уоллес Николс в своей книге "Ближе к воде" доказывает, что вода оказывает положительное воздействие на психическое и умственное состояние человека. Это открытие, многократно эмпирически подтверждённое каждым из нас, ведёт к логичному выводу: один из самых лучших видов отдыха — это пребывание на пляже.

До ХХ века у людей с пляжем были довольно сложные отношения. Те немногие, кто в принципе мог себе позволить отдых в то время, использовали морской берег в основном для принятия воздушных ванн — то есть прогуливались вдоль воды в полной амуниции и усиленно дышали свежим воздухом. Чтобы ни в коем случае не подвергнуться воздействию солнечных лучей, дамы, будучи в закрытых платьях с длинными рукавами и в шляпках, дополнительно вооружались зонтиками от солнца и сидели на берегу в глубоких плетёных креслах с высокими спинками, переходящими в козырёк. Купание проходило не менее драматически: дама, одетая в "купальное платье" (которое не слишком отличалось от обычного), направлялась в специальную купальную кабину — дощатый домик-загородку без пола, стоящий на мелководье. Там при помощи специальных купальщиков она погружалась в воду (в платье), немного полоскалась, и, собственно, этим всё и ограничивалось. Потом надо было выйти, переодеться в сухое платье и снова сидеть под козырьком в глубокой тени.

К счастью, в прошлом веке эти громоздкие и утомительные процедуры уступили место чистому наслаждению солнцем и водой. Спорт, загар и, соответственно, отдых на пляже в современном его понимании вошли в моду. Впрочем, даже в привычных нам курортных взаимоотношениях с водой и солнцем есть свои тренды. Самый мощный из них — поиск в пляжном отдыхе чего-то оригинального, будь то нетронутый песок, красивые пейзажи, возможность понаблюдать за жизнью дикой природы. Или же это может быть пляж-комьюнити, место, особенное не в природном, а в социальном смысле.

Но даже если вы против всех этих изысков, придерживаетесь традиционных взглядов на пляжный отдых и предпочитаете официальные оборудованные пляжи, то и в этом случае можете быть в тренде. Достаточно лишь обращать внимание на качество воды и песка (в этом очень поможет "Голубой флаг", международная отметка качества пляжа). ЗОЖ, одно из ключевых повальных увлечений сегодня, касается не только того, что мы едим, но и того, что нас окружает, в том числе во время отдыха на пляже.

Кинбурнская коса

Кинбурнская коса — это песчаная отмель в северо-западной части Кинбурнского полуострова. Её площадь составляет приблизительно 200 га, и она входит в состав Черноморского биосферного заповедника. Кинбурнский полуостров находится между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Чёрного моря, так что здесь видно, как воды разных водоёмов встречаются и накатываются друг на друга.

Пляж на Кинбурнской косе огромный, широкий, с белым песком и крупным ракушечником. При большом желании можно загорать нагишом, людей вокруг очень мало. На пляже нет никакой инфраструктуры, поэтому всё, что может понадобиться, нужно взять с собой. Интернета и сотовой связи тоже практически нет.

Помимо ленивого пляжного отдыха на полуострове есть множество развлечений. Хвойные леса, соляные пейзажи, водоёмы-рапы розового цвета — вы будете любоваться разнообразием цветов и текстур. К тому же в пределах Кинбурнского полуострова пролегают миграционные пути водоплавающих птиц. Розовые пеликаны, фазаны, белые цапли станут вашими соседями. Можно отправиться в лес на поиски маслят и белых грибов или заняться сноркелингом и познакомиться с подводным миром, встретить маленьких морских хищников — актиний. Но фишкой программы станет экстрим на квадроциклах по дюнам в месте, где сливаются море и лиман.

Доехать на Кинбурнскую косу по суше можно только на внедорожнике, так как дороги нет вовсе, только песок. Но если не хотите ехать на машине, можно сесть на автобус до Очакова и дальше на катере до полуострова. Остановиться можно в коттедже или снять комнату. Всё жильё находится на расстоянии около 1,5 км от пляжа, поэтому лучше всего останавливаться в палатках. Несмотря на то, что эта территория — часть заповедника, есть специальные разрешённые места для стоянки палаток. В июне-июле вам не скрыться от назойливых комаров, зато в августе их практически нет.

Джарылгач

Это место справедливо называют "украинскими Мальдивами". Комфортный отдых в дикой природе на настоящем необитаемом острове — больше нигде в Украине и даже в Европе вы такого не найдёте.

Джарылгач — самый большой остров Чёрного моря и, конечно же, Украины, его площадь — 62 кв. км. Находится он в Скадовском районе Херсонской области, прямо около Каркинитского залива. Остров описывали ещё античные историки Геродот, Птолемей, Плиний Старший. На Джарылгаче есть два маяка, им более ста лет. Поговаривают, что один из них спроектировал сам Гюстав Эйфель, и маяк очень напоминает Эйфелеву башню. Верить или нет — дело ваше, но лучше убедиться самим.

Пляж оснащён всем необходимым для комфортного отдыха у моря: лежаками, навесами, пляжными домиками, маленькими кафе и даже пресной водой из местной артезианской скважины. На острове также есть биотуалет. Мусор вывозят каждый день, забирают на теплоходе.

Сюда можно приехать на день и вполне насладиться первозданным видом природы. А можно остаться на острове надолго и жить в палатке абсолютно бесплатно: в той части острова, которая не является заповедником, а национальным парком, ставить их разрешено. В таком случае еду лучше брать с собой и обязательно прятать её от пеликанов, всё время желающих чем-нибудь поживиться.

Если ленивый пляжный отдых это не совсем для вас, то рекомендую отправиться в джип-сафари по острову. В таком случае вам просто не избежать встречи с лебедями, оленями, муфлонами, ланями и даже кабанами. Джарылгач обладает не только уникальной фауной, но и редкими краснокнижными растениями, которые увидите своими глазами, а не на картинках.

Добираться до острова лучше из Скадовска на катере, который отправляется от причала на центральном городском пляже. Можно поплыть на косу Глубокую: там вы сможете искупаться в Джарылгачском заливе или пройтись около 3 км до открытого моря. А ещё здесь есть экологическая тропа "Маяки".

Пляж "Довбычка" в Киеве

Это один из самых чистых пляжей Киева, но главная его особенность в том, что он предназначен исключительно для нудистов. Не вздумайте загорать там в купальном костюме, иначе вас обзовут "текстильщиком" и вы не сможете стать частью нудистского комьюнити. Впрочем, есть ещё одно строгое ограничение: не сидеть голой попой на песке.

На пляже вы можете не только наслаждаться собственной свободой от одежды, но ещё и жи-вописным видом на Киев: с "Довбычки" открывается великолепный вид на Родину-мать и арку Дружбы народов. К тому же этот нудистский пляж знаменит дружелюбной атмосферой. Конечно же, если желаете провести время наедине с собой, вам никто мешать не будет, но если захотите поиграть в голый пляжный волейбол, то обязательно обзаведётесь новыми знакомствами и хорошими друзьями. Зонт, подстилку и прочие пляжные удобства придётся взять с собой, зато на пляже немноголюдно и очень чисто.

Добраться сюда не так-то просто. Есть два способа. Первый — проехать до метро "Гидропарк", затем пройтись пешком до "Молодёжного пляжа" и там переплыть на лодке (частные перевозчики к услугам отдыхающих) через пролив на Труханов остров прямо на этот пляж. Второй способ — перейти на Труханов остров по Пешеходному мосту и отправиться пешком к южному краю острова.

Нудистский пляж в Бердянске

Это место — один из самых известных нудистских пляжей в Украине. Здесь никого не удивить наготой, скорее наоборот, на вас посмотрят осуждающе, если будете отдыхать в одежде. Пляж довольно большой и простирается на 500 м вдоль косы и мимо Красного озера, которое служит источником лечебных грязей.

Такое соседство придаёт этому пляжу оригинальную специфику: по пути к нему можно не только оголиться, но и сделать лечебные грязевые аппликации, которые положительно влияют на кровообращение, дыхание и обмен веществ. На нудистском пляже вы можете насладиться тёплым Азовским морем и белым чистым песком. Полное единение с природой обеспечит нагота и отдалённость отдыхающих на пляже друг от друга. Здесь нет навесов или лежаков напрокат, но очень чисто, поскольку нудисты действительно ценят место своего уединения.

Пляж находится в труднодоступном месте, окружённом деревьями и высокой травой. Добраться туда можно автобусами 5/2 и 21/1 до остановки "Грязелечебница санатория "Бердянск"" и идти ещё 15 минут мимо санатория.

Пляж Zanzibar

Пляж Zanzibar находится в посёлке городского типа Фонтанка в районе Одесской области. Расстояние пляжа от Одессы приблизительно 4 км. Это стандартный пляж для семейного отдыха. На Zanzibare можно взять в аренду шезлонг, кровать с зонтом и даже целое бунгало. Курить на территории запрещено, для этого есть специально отведённые места. Около пляжа также есть платная охраняемая парковка для автомобилей.

Главным преимуществом этого пляжа является то, что в этом году он стал одним из немногих пляжей в Одесской области, который получил отметку "Голубой флаг", причём третий раз подряд. Награда заслуженная, ведь уборка здесь происходит каждый день, раз в неделю обязательно просеивается песок. Zanzibar доступен для людей с инвалидностью, там постоянно дежурит врач. Качество воды для купания соответствует требованиям международной организации по стандартизации, соблюдение норм безопасности регулярно проверяется санитарной службой Министерства здравоохранения.

На территории пляжа работает бар, где можно заказать прохладительные напитки и что-нибудь поесть. Из развлечений — водные аттракционы для взрослых, к примеру, катание на скутере на безопасном расстоянии от зоны купания. А для детей на пляже оборудована специальная детская площадка.

Добраться до пляжа Zanzibar можно на автобусах №68, 570, 504 из Одессы.

Пляж "Венеция" в Киеве

Если вы не доверяли муниципальным пляжам Гидропарка, то определённо стоит дать им второй шанс. Так, пляж "Венеция" прошёл через большую реконструкцию и длительный период подготовки к пляжному сезону. Он отвечает всем стандартам качества и пригоден для безопасного купания. Сегодня этот пляж называют лучшим в стране. К тому же в этом году "Венеция" впервые получила международную награду "Голубой флаг".

Этим летом "Венеция" стала самым популярным пляжем, который вмещает до 15 тыс. человек. Здесь комфортно могут отдыхать люди с инвалидностью, для них обустроены специальные дорожки для безбарьерного доступа к воде. Помимо этого, пляж оснащён всеми необходимыми удобствами: душевыми кабинками, раздевалками, шезлонгами, зонтиками, урнами и туалетами. На входе имеются велопарковки.

Если вам надоест лежать в шезлонге и пить холодные напитки, которые официант будет подносить прямо туда, то всегда сможете пойти и поиграть на волейбольную площадку или футбольное поле. Добраться до пляжа можно по красной ветке метро, выйдя на станции "Гидропарк".

Фото: 123rf, 2000.ua, Зоя Звиняцковская,

Константин Несен, из личных архивов