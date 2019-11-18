"Рома", "Меланхолия" и "Джон Уик": Time назвали главные фильмы последнего десятилетия

Лучшее из снятого с 2010-го года

Скоро конец года и авторитетные издания вроде журнала Time публикуют собственные рейтинги. В этом случае – список главных фильмов, снятых в период с 2010 года.

Лучшие ленты десятилетия выбирала пулитцеровский лауреат и кинокритик Стефани Захарек, которая ранее работала в The Village Voice.

В список вошло 10 фильмов, среди которых ленты, снятые Софией Копполой и Ларсом фон Триером. Отбирая картины, Стефани обращала внимание не на громкие релизы, хотя в список все-таки попал фильм "Рома" Альфонсо Куарона, собравший целую коллекцию призов, среди которых "Золотой Лев" Венецианского кинофестиваля, BAFTA и "Оскар" за режиссуру.

Но решающим в выборе было личное впечатление кинокритика. "Часто фильмы, которые хвалят и называют "великими" сразу после их выхода, – даже те, которые являются действительно потрясающими работами, – не запоминаются так, как другие. "Иногда в памяти остаются как раз "несовершенные" фильмы", – объясняет Стефани и называет 10 картин.

"Где-то" (2010), режиссер София Коппола

Фильм рассказывает историю взаимоотношений актера Джонни Марко (его роль исполнил Стивен Дорфф) и его 11-летней дочери Клео (Эль Фаннинг). Многие сцены фильма имеют реальную основу из детства Софии Копполы и её отношений с отцом.

"Пещера забытых снов" (2011), режиссер Вернер Херцог

Документальный фильм, рассказывающий о пещере Шове во Франции, где была обнаружена древнейшая в мире наскальная живопись. Пещера закрыта для посещений, но для режиссера было сделано исключение.

"Меланхолия" (2011), режиссер Ларс фон Триер

На Землю надвигается прекрасная планета под названием "Меланхолия", человечеству грозит гибель и на фоне этого разворачиваются отношения двух сестер.

"Перед полуночью" (2013), режиссер Ричард Линклейтер

Последний фильм из трилогии, обладатель "Оскара" за лучший адаптированный сценарий. История любви.

"Феникс" (2014), режиссер Кристиан Петцольд

История любви, разворачивающаяся в послевоенном Берлине. Бывшая певица Нелли Ленц, чудом выжившая в Освенциме, ищет ответы на вопросы.

"Джон Уик" (2014), режиссеры Чад Стахелски и Дэвид Литч

Фильм о наемной убийце, который мстит за убитую собаку, единственную память об умершей жене и собственной невинности.

"Сельма" (2014), режиссер Ава Дюверней

Фильм основан на событиях марша 1965 года в Сельме и Монтгомери в рамках движения за гражданские права чернокожих в США, в особенности право голоса на выборах. Сюжет фильма начинается в 1963 году, после убийства четырёх темнокожих детей белыми в штате Алабама.

"Лунный свет" (2016), режиссер Барри Дженкинс

Рассказ о жизни афроамериканца Шайрона из Майами, который охватывает три периода его жизни: детство, юность и взрослые годы. Он сталкивается со множеством проблем, проходит через осознание своей гомосексуальности и ищет свое место в мире. Фильм получил три премии "Оскар".

"Затерянный город Z" (2017), режиссер Джеймс Грэй

История исследователя, топографа и искателя приключений Перси Фоссета, который таинственным образом исчез в 1926 году, после того, как отправился в путешествие в Южную Америку.

"Рома" (2018), режиссер Альфонсо Куарон

В основе сюжета ленты лежит история жизни обычной семьи среднего класса, живущей в Мехико в начале 1970-х годов. Судьбу героев переламывают студенческие беспорядки во время католического праздника 10 июня 1971 года, когда демонстранты были расстреляны солдатами.

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