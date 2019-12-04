В желтом и розовом: Мелания Трамп встретилась с королевой в Букингемском дворце

Первая леди США посетила торжественный ужин в честь лидеров НАТО

Лидеры 29 государств НАТО открыли в Лондоне двухдневный саммит, приуроченный к 70-й годовщине Северо-Атлантического союза. А одним из главных светских событий саммита стал прием в королевской резиденции. Об этом пишет Daily Mail.

В Букингемский дворец прибыли канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принцесса Анна, королева Елизавета II, чета Трампов, Кейт Миддлтон и принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуллской.

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Фото: Flotus

Хозяйка вечера - королева Елизавета II - выбрала для торжественного события элегантный темно-зеленый костюм и дополнила образ любимыми жемчугами и брошью. Герцогиня Кембриджская выбрала ярко-зеленый наряд от бренда Emilia Wickstead, а Камилла Паркер Боулз – алое платье.

Но самый запоминающийся наряд вечера был у Мелании Трамп. Для визита во дворец она выбрала желтый кейп от Valentino, розовое платье и розовые лодочки на очень высоких каблуках. Модные СМИ расходятся во мнениях и пока не могут решить был наряд первой леди удачей, или катастрофой.

Но, в любом случае, она выглядела очень эффектно.

Как ранее писал Фокус:

Лидеры 29 государств НАТО открыли в Лондоне двухдневный саммит, приуроченный к 70-й годовщине Северо-Атлантического союза. И премьер-министра Канады, президента Франции, принцессу Анну и премьер-министра Великобритании застукали за сплетнями. Они обсуждали президента США Дональда Трампа.