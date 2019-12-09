Топлесс и с сигаретой: Кейт Мосс снялась в рекламной фотосессии для Dior

Модель представляла мужскую коллекцию

45-летняя топ-модель Кейт Мосс стала главной героиней рекламного фотосета для мужской коллекции бренда Dior. И снялась в нем топлесс. Об этом пишет Daily Mail.

Фотосессию устроили на пляже Майами. Кейт позировала в свободном черном пиджаке на голое тело, шелковых шортах и берете с вышитым названием бренда.

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Ранее она присутствовала на показе Dior Men в Майами, который также посетил Дэвид Бекхэм и дизайнер Ким Джонс.

Когда конечный результат появится на билбордах, пока неизвестно, также не раскрывается интрига, почему мужскую коллекцию представляет именно Кейт. Но папарацци были в восторге – пляж был открыт для посетителей, а топ-модель не стеснялась и демонстрировала полное отсутствие нижнего белья.

Как ранее писал Фокус:

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