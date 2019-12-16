Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям пытался впечатлить ее при помощи спагетти

Это происходило в начале их отношений

Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили на рождественское телешоу известной британской ведущей Мэри Берри и поделились "кулинарными воспоминаниями". Об этом пишет Daily Mail.

Герцог и герцогиня Кембриджская встретились во время учебы в университете Сент-Эндрюс. И принц, желая завоевать ее сердце, даже готовил спагетти с соусом болоньезе на романтический ужин.

Впрочем, как признался принц, теперь он не готовит, разве что может заварить чай. Главной по готовке выступает герцогиня. Но Кейт уточнила, что Уильям все же иногда занимается завтраком.

Также герцогиня Кембриджская призналась, что подрабатывала официанткой, когда училась в университете, но была не очень хороша в этом. И один раз даже умудрилась выплеснуть суп из шпината на потолок.

Как ранее писал Фокус:

При британском королевском дворе начался сезон праздников, и королева Елизавета ІІ устроила торжественный дипломатический прием. На который Кейт Миддлтон явилась в тиаре леди Ди.