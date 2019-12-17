Прибытие, встреча первых леди и женский бизнес-клуб: два образа Елены Зеленской в Баку

Первая леди сопровождает президента во время его визита в Азербайджан

В Баку, столицу Азербайджана Владимир Зеленский с супругой прибыли накануне вечером. У президента и первой леди насыщенный рабочий график, так что Елена уже два раза меняла наряды. Об визите она написала на своем Instagram.

По трапу самолета первая леди сошла в уютном коричневом комплекте – брюках и свитере, а из-за прохладной погоды дополнила образ свободным пальто. Именно такое сочетание можно считать одним из горячих трендов зимнего сезона. А пальто фасона oversize сейчас как раз на пике своей популярности. И самое главное первая леди выбрала самый модный цвет сезона – все оттенки коричневого, которые удачно сочетала в одном образе.

Фото: Instagram olenazelenska_official

А на следующий день, для встречи с первой леди Азербайджана супруга президента выбрала серый лаконичный брючный костюм с оригинальным поясом.

Фото: Instagram firstvicepresidentazerbaijan

Мехрибан Алиева и Елена Зеленская посетили центр Гейдара Алиева.

Далее, не меняя наряда, Зеленская отправилась на встречу с представительницами Украинского женского бизнес-клуба в Баку.

Украинский женский бизнес-клуб под председательством супруги посла Украины в Азербайджане Людмилы Гребениченко является платформой, которая генерирует креативные идеи для позитивного имиджа Украины на территории Азербайджана.

Так, по инициативе этого клуба в Азербайджане проходили Дни украинского кино, развивались проекты в сфере туризма и медицины, а недавно члены клуба устроили мастер-класс по приготовлению традиционных украинских блюд.

В ближайших планах - проведение весной 2020 Ukrainian Fashion Weekend в Баку. Дамы из клуба попросили Елену Зеленскую поддержать их идею и помочь достойно представить Украину.

Фото: Instagram olenazelenska_official

Первая леди отметила, что во время официальных визитов всегда старается подбирать одежду именно украинских брендов. "Когда меня спрашивают, чье платье, мне очень приятно назвать украинский бренд", - отметила супруга президента.

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