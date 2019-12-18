Нидерландский художник представил эксклюзивный флаг для всего человечества
2019-12-18 16:37:00
Знамя символизирует баланс и равенство в мире
Художник из Нидерландов Свен Сигне Ден Хартог представил дизайн флага для всего человечества. Он оказался полностью прозрачным и символизирует равенство людей в мире. Об этом сообщает Designboom.
Проект под названием «Usawa», что означает "баланс" на суахили, был разработан в тесном сотрудничестве с музеем современного искусства в Нидерландах Эйссельштейна.
Как заявляет художник, его работа направлена на объединение человечества вне зависимости от национальности, цвета кожи, гендерной идентификации и прочих стереотипов.
"Моя цель — распространять стоящие за этим проектом идеи, поднять "новый флаг человечества" в разных заведениях по всему миру, таких как школы, музеи, правительственные учреждения и другие вдохновляющие места, и показать, что мы все равны", - заявил Сигне Ден Хартог.
Также художник добавил, что флаг предлагает зрителю взглянуть на самое важное в жизни. А именно – на саму жизнь.
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