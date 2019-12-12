Табуреты Miu Miu и стеллажи Louis Vuitton. В Майами прошла крупнейшая ярмарка искусства

Инсталляцией Тома Брауна стала шестиметровая пальма

В Майами закрылась одна из крупнейших ярмарок искусства Art Basel. Помимо дизайнеров и художников свои инсталляции представили модные бренды. Фото инсталяций были опубликованы на официальном сайте выставки.

Экспозиция Versace и дизайнера интерьеров Саши Бикофф

Versace создали инсталляцию совместно с нью-йоркским дизайнером интерьеров и антикваром Сашей Бикофф. Ее представили в фирменном магазине дома в Дизайн-дистрикте в Майами. Это три композиции из предметов интерьера Бикофф и архивных вещей Versace, впервые показанные на ярмарке мебели Fuorisalone в Милане.

Табурет Miu Miu M/Marbles Stool

Miu Miu представили табуреты M/Marbles Stool. Эксклюзивная серия изделий была создана в сотрудничестве с парижским агентством M/M на основе модели M/Matching Color Stool, выпущенной ранее в 2019 году.

Инсталляция Palm Tree I Тома Брауна

Американский дизайнер Том Браун представил свою первую инсталляцию Palm Tree I в атриуме Moore Building, недалеко от бутика Thom Browne в Майами. Это пальма высотой 6,4 метра, изготовленная из желтого, зеленого и розового жатого ситца сирсакер, вельвета и рубашечной ткани в клетку "гинэм".

Арт-перформанс Desigual

Испанский бренд Desigual показал во время Арт-Базель откровенный перформанс, имитирующий оргию. В постановке художницы из Барселоны Карлоты Герреро приняли участие 30 моделей. Девушки вышли на сцену в образах Desigual, а потом начали раздеваться и целовать друг друга. В перформансе засветилась и дочь Мадонны Лурдес Леон. В конце представления она исполнила современный танец, прежде чем поцеловалась с девушкой.

Кафе Bottega Diner

Чтобы отпраздновать открытие нового магазина в Майами, итальянский дом Bottega Veneta преобразил кафе 11th Street Diner в Майами-Бич. Фасад здания перекрасили в золотой цвет и украсили неоновой вывеской Bottega. Ресторан работал круглосуточно. В меню — ванильные молочные коктейли, чизбургеры и картофель фри, которые подавали с фирменными бумажными соломками, салфетками, кофейными чашками, флажками и зубочистками.

Инсталляция Fendi и Kueng Caputo — Roman Molds

Fendi пригласили дизайн-студию из Цюриха Kueng Caputo создать арт-объекты для своей штаб-квартиры во Дворце итальянской цивилизации. Источником вдохновения стала архитектура здания, которое называют квадратным Колизеем.

Новинки интерьерной линии Louis Vuitton Objets Nomades

Louis Vuitton показали новые версии предметов интерьера из линейки Objets Nomades. Впервые были продемонстрированы стеллажи Swell Wave Shelf американского дизайнера Эндрю Кадлесса. Они представляют собой волнообразные, гладко отполированные дубовые полки, закрепленные на кожаных ремнях.

Выставка Loewe Chance Encounters

Фонд Loewe представил на Арт-Базеле пятую выставку из серии Chance Encounters, которая предусматривает сотрудничество разных художников. В этом году номинант на премию Тернер, английская художница Хилари Ллойд, показывает инсталляцию, в которой сочетает текстиль, звуки и видео и вступает в диалог со скульптурами британского керамиста Юэна Хендерсона.

Скульптура Dollar a Gallon Вирджила Абло

Работа Dollar a Gallon формата public art, которую представил в Майами креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло, напоминает знак автозаправочной станции, на котором обычно размещается информация об имеющихся типах бензина и их ценах. Инсталляция выполнена в смешанной технике и призывает к размышлению о том, как массмедиа, реклама и потребление влияют на современную культуру и наше видение мира.

Мебель Пьера Жаннере от Berluti и Laffanour Galerie Downton

Бельгийский дизайнер и креативный директор Berluti Крис Ван Аш и парижская галерея Франсуа Лаффанура Laffanour Galerie Downton представили на Design Miami обновленную коллекцию мебели Пьера Жаннере. Предметы, созданные швейцарским архитектором в 1950-х годах для отделки комплекса Капитолия Чандигарха в Индии, были восстановлены и обиты кожей Venezia французского бренда мужской обуви.

Коллекция Вирджила Абло для Baccarat Crystal Clear

Абло разработал для бренда хрусталя Baccarat коллекцию предметов домашнего декора Crystal Clear. В нее вошли люстра с хрустальными цепями, рифленые хрустальные вазы и бокалы. Все предметы пронумерованы и выпущены ограниченным тиражом.

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