Возвращение кровопийцы: появился трейлер сериала "Дракула"

Знаменитый граф в новой телесаге будет похотлив и бисексуален

Новый британский сериал о, пожалуй, самом известном вампире на свете, расскажет очередную интерпретацию романа Брэма Стокера. И сегодня появился полноценный трейлер новой ужасающей телесаги о бессмертном кровопийце.

Главную роль исполнил датский актер Клас Банг. А создателем сериала выступил режиссер Стивен Моффат, известный благодаря своей работе над "Доктором Кто" и "Шерлоком", а также Марк Гэтисс, который, кроме "Шерлока" также снимался в небольшой роли в "Игре престолов".

Сериал расскажет, как зловещий Дракула собирается взять под контроль весь викторианский Лондон. Его возлюбленную Мину сыграла Морфидд Кларк, которую недавно выбрали на роль эльфийки Галадриэль в сериале "Властелин колец".

Дракула неоднократно появится в сериале обнаженным, причем в недвусмысленных ситуациях с мужчинами и женщинами, но режиссер поспешил заявить, что секса с вампиром в сериале не будет, а вот питаться он будет много, причем и мужчинами и женщинами.

Но так ли это, или режиссер темнит, можно будет понять в первый день нового года. Сериал "Дракула" стартует 1 января 2020 года.

Как ранее писал Фокус:

Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер второго сезона сериала "Ты". Это психологический триллер, рассказывающий о продавце из книжной лавки, случайно встретившем среди посетительниц свою любовь. История звучит романтично, но потом оказывается, что главный герой, которого играет Пенн Бэджли, звезда сериала "Сплетница", не может вовремя остановится, и становится одержим своей новой знакомой.