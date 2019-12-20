Возвращение кровопийцы: появился трейлер сериала "Дракула"
2019-12-20 11:55:02
Знаменитый граф в новой телесаге будет похотлив и бисексуален
Новый британский сериал о, пожалуй, самом известном вампире на свете, расскажет очередную интерпретацию романа Брэма Стокера. И сегодня появился полноценный трейлер новой ужасающей телесаги о бессмертном кровопийце.
Главную роль исполнил датский актер Клас Банг. А создателем сериала выступил режиссер Стивен Моффат, известный благодаря своей работе над "Доктором Кто" и "Шерлоком", а также Марк Гэтисс, который, кроме "Шерлока" также снимался в небольшой роли в "Игре престолов".
Сериал расскажет, как зловещий Дракула собирается взять под контроль весь викторианский Лондон. Его возлюбленную Мину сыграла Морфидд Кларк, которую недавно выбрали на роль эльфийки Галадриэль в сериале "Властелин колец".
Дракула неоднократно появится в сериале обнаженным, причем в недвусмысленных ситуациях с мужчинами и женщинами, но режиссер поспешил заявить, что секса с вампиром в сериале не будет, а вот питаться он будет много, причем и мужчинами и женщинами.
Но так ли это, или режиссер темнит, можно будет понять в первый день нового года. Сериал "Дракула" стартует 1 января 2020 года.
Как ранее писал Фокус:
- Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер второго сезона сериала "Ты". Это психологический триллер, рассказывающий о продавце из книжной лавки, случайно встретившем среди посетительниц свою любовь. История звучит романтично, но потом оказывается, что главный герой, которого играет Пенн Бэджли, звезда сериала "Сплетница", не может вовремя остановится, и становится одержим своей новой знакомой.
- Шоураннер Эл Джин опроверг сообщения о том, что мультсериал "Симпсоны" закроется в следующем году. Ранее композитор мультсериала сообщал, что "Симпсоны" закончатся после 32-го сезона.