Поиски длились 11 часов: Леонардо ДиКаприо спас утопающего на Карибах

Актер единственный вышел в море на своей яхте

Леонардо ДиКаприо, отдыхая на острове Сен-Бартс, проявил недюжинный героизм и спас 24-летнего француза, который выпал за борт круизного лайнера. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел еще 30 декабря, однако о нем стало известно только сейчас. И не от Лео, который никому не рассказывал о своем поступке.

Актер был на своей яхте вместе с командой и подругой Камиллой Морроне, когда они получили сообщение о том, что в открытом море тонет человек. Их судно было единственным, проводившим спасательную операцию. И 11-часовые поиски увенчались успехом незадолго до того, как стемнело и начался мощный шторм, который бы потерпевший не пережил.

Команда рассказала, что они увидели, как потерпевший француз машет руками, вытащили его из воды, обогрели и доставили на берег, где передали медикам.

Как ранее писал Фокус:

Оскароносный актер Леонардо Дикаприо отлично проводит новогодние каникулы. Он отправился на остров Сен-Бартс с своей подругой Камиллой Морроне. Не смотря на 23-летнюю разницу в возрасте, пара встречается уже два года и это весьма нетипично для Лео, который расставался со своими подружками буквально через несколько месяцев отношений.