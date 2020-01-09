Поиски длились 11 часов: Леонардо ДиКаприо спас утопающего на Карибах
2020-01-09 15:34:51
Актер единственный вышел в море на своей яхте
Леонардо ДиКаприо, отдыхая на острове Сен-Бартс, проявил недюжинный героизм и спас 24-летнего француза, который выпал за борт круизного лайнера. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел еще 30 декабря, однако о нем стало известно только сейчас. И не от Лео, который никому не рассказывал о своем поступке.
Актер был на своей яхте вместе с командой и подругой Камиллой Морроне, когда они получили сообщение о том, что в открытом море тонет человек. Их судно было единственным, проводившим спасательную операцию. И 11-часовые поиски увенчались успехом незадолго до того, как стемнело и начался мощный шторм, который бы потерпевший не пережил.
Команда рассказала, что они увидели, как потерпевший француз машет руками, вытащили его из воды, обогрели и доставили на берег, где передали медикам.
Как ранее писал Фокус:
- Оскароносный актер Леонардо Дикаприо отлично проводит новогодние каникулы. Он отправился на остров Сен-Бартс с своей подругой Камиллой Морроне. Не смотря на 23-летнюю разницу в возрасте, пара встречается уже два года и это весьма нетипично для Лео, который расставался со своими подружками буквально через несколько месяцев отношений.
- Ранее на острове Сен-Бартс был замечен миллиардер Джефф Безос со своей подругой Лорен Санчес и ее новым кольцом с огромным бриллиантом.