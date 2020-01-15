В Лос-Анджелесе скончался Стэн Кирш, звезда сериала "Горец"

В телесаге Стэн сыграл роль Ричи Райана

51-летний Стэн Кирш - более известный как Ричи Райан из сериала "Горец" - был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Он покончил с собой. Об этом сообщает TMZ.

В полиции подтверждают, что жена Стэна, Кристин Грин, обнаружила, что актер повесился в ванной комнате. Она вызвала скорую, но медики ничем помочь не смогли. Стэн Кирш прославился после роли хулигана Ричи Райана в культовом сериале 90-х "Горец". Он на протяжении шести сезонов играл друга главного героя, бессмертного Дункана Маклауда. Также Кирш появился в эпизодической роли в сериале "Друзья". Впервые на экране он появился еще в четырехлетнем возрасте.

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Стэн Кирш с Эдрианом Полом, коллегой по сериалу "Горец"/Фото: The Sun

В последние годы он руководил собственной студией актерского мастерства в Лос-Анджелесе.

Жена Стэна поблагодарила всех за сочувствие. На странице актерской школы Стэна в Facebook написано, что церемония прощания будет только для близких друзей и родственников. Но желающие могут пожертвовать деньги в Фонд предотвращения самоубийств.

Как ранее писал Фокус:

В США в возрасте 80 лет скончался режиссер известных фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг. Он также был автором трех сюжетов для детского юмористического киножурнала "Ералаш".