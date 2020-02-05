Не Локи единым: Том Хиддлстон сыграет главную роль в политическом триллере

Британский актер получил роль в сериале "Белый аист"

Том Хиддлстон, известный по роли Локи во франшизе про Мстителей, получил новую роль в сериале. В этот раз политическом триллере. Об этом пишет Variety.

Телесага будет носить название "Белый аист". Главный герой — амбициозный политик Джеймс Купер (Хиддлстон), претендующий на место в британском парламенте. Проверить его посылают агента Эшер Миллан, которая быстро обнаруживает в прошлом Купера несколько неприятных секретов. Они способны разрушить его карьеру, брак и даже оттолкнуть могущественных покровителей, поддерживающих его кампанию.

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Проект для стрим-сервиса Netflix разрабатывает кинокомпания Eleven, выпустившая сериал "Половое воспитание".

Кристофер Данлоп (сериал "Иерихон") написал сценарий "Белого аиста" и спродюсирует сериал. Кристоффер Нюхольм (сериал "Табу") занимает режиссерское кресло проекта.

В 2017 году Хиддлстон получил "Золотой глобус" за роль в мини-сериале "Ночной администратор". Сейчас актер занят на съемках проекта Disney+ "Локи", где он вновь сыграет бога-обманщика из киновселенной Marvel.

Как ранее писал Фокус:

Том Хиддлстон показал, как проходят съемки "Локи". Фанаты предполагают, что в сериале может фигурировать Локи, который сбежал из заключения благодаря камню пространства в "Войне бесконечности". Напомним, что релиз сериала запланирован на весну 2021 года.