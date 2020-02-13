Звезда "Игры престолов" беременна первенцем

Пока эту информацию подтверждают только инсайдеры

Британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра Престолов" и ее муж, певец Джо Джонас, - ожидают ребенка. Об этом пишет Just Jared.

Эту информацию подтверждают друзья 23-летней актрисы. По их словам, она уже начала выбирать одежду для выхода в свет и повседневной жизни, которая подойдет для периода беременности.

Фото: Instagram sophiet



"Пара хранит молчание, но их друзья и семья очень рады за них", – рассказал другой друг Тернер и ее супруга.



Софи Тернер и Джо Джонас сыграли свадьбу в Лас-Вегасе 1 мая в прошлом году, а встречались они с 2016 года. Причем замуж Софи вышла в наряде от украинского дизайнера. Позже они повторили свадебные клятвы на шикарной вилле во Франции.

Как ранее писал Фокус:

В Сети появился трейлер нового сериала "Выжить" с Софи Тернер, наиболее известной по телесаге "Игра престолов". "Выжить" выйдет в апреле 2020 года на стриминговом сервисе Quibi, который стартует в том же месяце. Напарником Софи станет Кори Хоукинс, ранее игравший в "Ходячих мертвецах".