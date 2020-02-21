Тайны маленького города: вышел трейлер сериала "И повсюду тлеют пожары" с Риз Уизерспун

Также одну из главных ролей исполнила Керри Вашингтон

В Сети появился трейлер одного из самых ожидаемых сериалов 2020 года "И повсюду тлеют пожары" по бестселлеру Селесты Инг. Главные роли исполнили Риз Уизерспун ("Маленькая большая ложь") и Керри Вашингтон ("Джанго освобожденный"). Об этом пишет Variety.

Риз Уизерспун рекомендовала бестселлер в своем книжном клубе еще в 2017 году, тем самым поспособствовав популярности Селесты Инг.

Риз Уизерспун и Селеста Инг

Сюжет романа и будущего сериала рассказывает историю из маленького городка Шейкер-Хайтс в штате Огайо, откуда родом сама Селеста. И историю двух женщин: Елены Ричардсон, ее роль исполняет Риз Уизерспун — идеальной матери и хозяйки, местного "столпа общества" и художницы Мии (Керри Вашингтон), которая приезжает в город со своей дочерью. Столкновение двух мировоззрений приводит к конфликту и одновременному притяжению.

В книге сплетена сложная сеть – из нравственных принципов, чувств, амбиций, ошибок прошлого. Селеста Инг постоянно меняет ракурс, она подает историю с точки зрения всех участников драмы, и от этого возникает ощущение полного погружения в созданный ею мир, а детективная непредсказуемость и триллерный темп держит в напряжении.

Кадр из сериала/Все фото: Instagram reesesbookclub

Также в сериале снялись Джошуа Джексон и Розмари Деуитт. Уизерспун и Вашингтон продюсируют проект.

Премьера сериала "И повсюду тлеют пожары" состоится на сервисе Hulu 18 марта 2020 года.

Как ранее писал Фокус:

В сети появился первый трейлер перезагрузки фантастического телесериала "Удивительные истории" от Стивена Спилберга. "Удивительные истории" – это смесь фэнтези, хоррора и научной фантастики. В проекте всего 5 эпизодов, каждый из которых – новая история.