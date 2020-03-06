Секретный визит: Меган Маркл впервые прибыла в Британию после скандала Megxit

Герцогиня Сассекская прилетела в Лондон втайне

Супруга принца Гарри, Меган Маркл прилетела в Великобританию, чтобы посетить церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards. На ней по традиции чествовали военнослужащих, в течение года принимавших участие в спортивных состязаниях. Об этом пишет Daily Mail.

Несколькими днями ранее стало известно, что Меган приедет в Лондон без своего сына, хоть об этом и просила своего внука, принца Гарри, королева Елизавета. Прилет состоялся в секретной обстановке, даже неизвестно, каким рейсом герцогиня прибыла в Хитроу.

Папарацци удалось сфотографировать герцогиню на выходе из отеля Goring Hotel, расположенного рядом с Букингемским дворцом. Именно там находится любимый Елизаветой II ресторан. Как сообщают британские СМИ, в отель Гарри и Меган приехали исключительно на ланч, а проживали они в своей резиденции Фрогмор в Виндзоре. Расходы на ремонт этого коттеджа составили более двух миллионов футов стерлингов.

Возвращение Меган в Лондон было обусловлено важными причинами: у них с Гарри запланировано несколько важных королевских обязательств - последних для них как старших членов монаршей семьи, ведь уже 31 марта они будут официально лишены всех полномочий. В четверг вечером Меган и Гарри посетили церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards, которая прошла в Mansion House. Традиционно герцог и герцогиня Сассекские вручили награды некоторым номинантам, а также выступили на мероприятии с речью. Гарри является покровителем Фонда Endeavour Fund.

Для своего выхода Меган Маркл выбрала голубое платье-футляр от Виктории Бекхэм за 950 фунтов стерлингов (более 30 тысяч гривен). Герцогиня дополнила образ темно-синим клатчем Stella McCartney и лодочками в тон от Manolo Blahnik.

Посмотреть на герцогскую чету в этот вечер, не смотря на дождь, собралось около пятидесяти человек. Некоторые приветствовали пару, но некоторые их освистали. Решение Меган и Гарри уехать из Британии, отказаться от выполнения королевских обязанностей и жить в США было воспринято многими британцами как предательство.

Меган отсутствовала в Британии с начала января. Она улетела в Канаду, заявив, что они с Гарри отступают от обязанностей старших членов королевской семьи. В отличие от жены, принц прилетал в Британию, чтобы решить вопросы с Megxit, - именно такое название по аналогии с Bregxit получил разлад в королевской семье.

Как ранее писал Фокус:

Во время своего визита в Великобританию принц Гарри успел посетить экологическое мероприятие, записать песню с Боном Джови и нанести визит во дворец. Инсайдеры сообщают, что "блудный принц" встретился с бабушкой-королевой и беседа за закрытыми дверями длилась более четырех часов. 93-летняя Елизавета II отметила, что всегда будет рада принять внука обратно, если он захочет вернуться к выполнению своих обязанностей, как член королевской семьи