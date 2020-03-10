HBO опубликовали тизер сериала "Третий день" с Джудом Лоу в главной роли

Премьера состоится 11 мая 2020 года

В сети появился первый тизер мини-сериала "Третий день" от HBO. Видеоролик был опубликован на официальном YouTube канале HBO.

В главных ролях нового сериала сыграют Джуд Лоу и Наоми Харрис.

"Третий день" расскажет историю парня Сэма и девушки Хелен, которые в разное время случайно попадают в небольшой городок на изолированном острове в Великобритании, где происходят загадочные события. Им приходится столкнуться с местными жителями, которые практикуют старинные ритуалы и обряды и не очень рады приезжим.

Сериал поделен на две части - "Лето и Зима" и будет состоять из шести эпизодов. Режиссером первой части выступил Марк Мунден ("Сокровище нации"), второй — Филиппа Лоуторп ("Корона). Сценарий написал Деннис Келли.

Помимо Лоу и Харрис в сериале также снялись Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Падди Консидайн и Фрейя Аллан.

Премьера "Третьего дня" запланирована на 11 мая.

Как ранее сообщал Фокус:

83-летний политик и миллионер Сильвио Берлускони 12 лет встречался с 34-летней Франческой Паскаль. Однако внезапно он заявил о расставании и новой симпатии.