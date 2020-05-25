Ирина Шейк снялась в новой рекламе нижнего белья

Мода все еще демонстрирует активность, не смотря на сложности в связи с пандемией. Известная модель приняла участие в съемке нижнего белья для нового рекламного кампейна

На Instagram-странице итальянской марки появились фото 34-летней Ирины Шейк с фрагментами нового кампейна бренда Intimissimi. Модель снялась в рекламном ролике для итальянской марки, представляющем модель бра Sveva.

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"Легкий, комфортный, деликатный и женственный",— именно так характиризуют дизайнеры бренда дополнение в линейке итальянского белья.

Напомним, что с итальянской маркой Шейк сотрудничает уже давно — лицом бренда ее выбрали в далеком 2007 году, в самом начале своей модельной карьеры, а в 2010 году Ирина стала и официальным амбассадором марки.

Как ранее сообщал Фокус:

55-летняя Моника Беллуччи стала одной из героинь спецвыпуска итальянского L'Officiel. Актриса украсила одну из трех обложек номера и приняла участие в новой фотосессии.





