Лувр будет открыт для посетителей с начала июля
2020-06-01 15:31:08
Обязательными правилами для посещения музеев остаются ношение масок и соблюдение дистанции
Один из самых популярных музеев искусств в мире закрыт на карантин с начала марта, и готовится возобновить прием посетителей этим летом. Согласно утвержденному плану, Лувр будет открыт для посетителей с 6 июля. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram музея, которая, в свою очередь, ссылается на заявление премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.
Забронировать билеты в Лувр можно будет с 15 июня. Обязательными правилами для посещения музеев остаются ношение масок и соблюдение дистанции.
Согласно заявлению премьер-министра Франции, с 22 июня также откроет двери для посетителей музей Эжена Делакруа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительство Испании отменит с 1 июля обязательный двухнедельный карантин для иностранных туристов.
- Португалия также постепенно ослабляет карантинные ограничения. Страна пострадала от коронавируса значительно меньше соседней Испании.
- Грузия начнет принимать иностранных туристов с 1 июля. C 15 июня в стране будет восстановлен местный туризм.
- Турция изменила правила работы отелей из-за коронавируса. Весьма вероятно, что отели повысят цены на проживание, так им запретят работать на полную мощность.