Церемония вручения премии "Эмми" состоится 20 сентября

Церемония вручения премии телеакадемии США "Эмми" запланирована на 20 сентября. Об этом сообщил в Twitter комик Джимми Киммел, который будет ее ведущим. Номинантов назовут 28 июля.

"Я не знаю, где или как или даже зачем мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию! 72-я "Эмми" пройдет в воскресенье, 20 сентября, на телеканале ABC", – написал он.

Напомним, в 2019 году лучшим драматическим сериалом был назван "Игра престолов", лучшим комедийным – "Дрянь", лучшим мини-сериалом – "Чернобыль".

Как ранее сообщал Фокус: