Кайли и Кендалл Дженнер представили рекламу новой совместной коллекции косметики

Знаменитые сестры Кайли и Кендалл Дженнер из клана Дженнер-Кардашьян приняли участие в съемках рекламной кампании для своей новой совместной коллекции косметики Kylie x Kendall

Кайли и Кендалл Дженнер вместе позировали для рекламного ролика и фотосессии. Также их совместными снимками будет украшена упаковка коллекции. Об этом пишет Daily Mail.

Кайли и Кендалл рекламировали новые помады, матирующий кушон, палетку теней для век и свои фирменные стики для контуринга.

"Кендалл любит экспериментировать с цветными тенями, поэтому мы позаботились о том, чтобы добавить ее любимые оттенки в палитру», - написала команда Kylie Cosmetics.

Фото: Instagram kyliecosmetics

Авторами рекламного фотосета и ролика выступили братья Морелли — Лука и Алессандро.

Сообщается, что совместная коллекция косметики от Кайли и Кендалл появится в продаже с 26 июня.

Как ранее писал Фокус:

Американская супермодель Кендалл Дженнер уже вышла из режима самоизоляции и приняла участие в новой фотосессии для японского издания Vogue. Снимки из номера, который выйдет в июле, были опубликованы на официальной страничке глянца в Instagram.