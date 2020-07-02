70-летний Альмодовар рассказал, что за три месяца карантина написал сценарий фильма "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли. Съемки могут начаться уже в октябре.

Знаменитый испанский режиссер и сценарист Педро Альмодовар признался, что болел коронавирусом, а во время лечения написал сценарий к новому фильму, сообщает Efe.

"Я пережил его, как еще один грипп", – прокомментировал он свою болезнь.

70-летний Альмодовар рассказал, что во время карантина начал писать сценарий фильма "Параллельные матери". На работу ушло три месяца. К съемкам кинорежиссер планирует приступить уже осенью.

В новой драме Альмодовар возвращается к "женской вселенной" и обращается к теме материнства. Сюжет картины строится на истории двух женщин, которые становятся матерями в один день. И с этого момента их жизни развиваются как бы параллельно друг другу. Отсюда и необычное название фильма.

Педро Альмодовар двухкратный обладатель премии "Оскар". Награды он получил за картину "Все о моей матери" в номинации Лучший фильм на иностранном языке и за ленту "Поговори с ней", как Лучший оригинальный сценарий.

Как ранее писал Фокус:

Церемонию кинопремии "Золотой глобус" из-за коронавируса перенесли на 28 февраля. Обычно она проходит в первое воскресенье января.