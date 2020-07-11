Джонни Депп просил разрешения у бывшей жены "порезать себя"

На суде по делу голливудского артиста Джонни Деппа и его экс-жены Эмбер Херд была представлена аудиозапись, на которой Депп просит "порезать себя", чтобы снизить телесную боль. Об этом сообщает Sky News.

На суде выяснилось, что актер хотел нанести себе увечья, но его бывшая супруга просит этого не делать.

Депп подтвердил, что на аудиозаписи звучат его слова.

Ранее в ходе суда Депп обвинил Эмбер Херд в испражнении на кровать ради шутки. Также выяснилось, что он дал ей прозвище "Эмбер Срет" (Amber Turd) после ее дефекации на кровати.

Херд младше своего бывшего супруга на 20 с лишним лет: ему 57, ей 34. Они поженились в 2015 году и прожили в браке 15 месяцев. Инициатором развода была Херд. Она настаивает, что Депп часто находился в наркотическом или алкогольном угаре и поэтому не помнит своих действий. Газета The Sun планирует доказать, что ее статья соответствует действительности, а адвокаты актера заявляют о дезинформации, наносящей урон репутации их клиента.

7 июля в Лондоне начался судебный процесс по делу о клевете, в котором Депп обвиняет Эмбер Херд, а также издание The Sun, опубликовавшее статью, в которой актер описывался как "избивающий жену" человек. Защита Эмбер утверждает, что Депп был "настоящим монстром".

Ранее Джонни Депп рассказал, что давал марихуану своей дочери, когда ей было 13 лет.